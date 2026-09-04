La Justicia tomó una decisión en el reclamo de Biasotti contra Susana Giménez y Andrea del Boca La resolución judicial cerró en esta instancia una disputa que se extendió durante años a raíz de un reclamo que se hizo de público conocimiento. Agregar C5N en









El Juzgado Civil 16 concluyó que no se acreditó el daño que el demandante pretendía demostrar y cerró el expediente. Redes sociales

La Justicia rechazó la demanda por daños y perjuicios que Ricardo Biasotti había iniciado contra Susana Giménez, Andrea del Boca, Telefe y el abogado Juan Pablo Fioribello, en relación a una entrevista emitida en 2019. El Juzgado Civil 16 concluyó que no se acreditó el daño que el demandante pretendía demostrar y cerró el expediente con un pronunciamiento adverso para Biasotti.

El abogado Juan Pablo Fioribello, parte demandada en la causa, celebró el resultado en diálogo con TN Show y destacó su valor como antecedente jurídico. "Una vez más la Justicia argentina le da un duro revés a Ricardo Biasotti", afirmó el letrado, quien también señaló que a lo largo de los últimos años el demandante promovió distintas acciones judiciales sin obtener resultados favorables.

Según explicó Fioribello, el tribunal entendió que en el programa de Giménez no se lesionó el honor ni la imagen de Biasotti, y que la sentencia se apoyó en la garantía constitucional de la libertad de expresión. El reclamo original incluía una indemnización de 2 millones de dólares, cifra que la Justicia no convalidó. En la defensa de Andrea del Boca intervino el abogado Jorge Viggiano, mientras que Andrés Buquerin representó a Telefe.

Los detalles del reclamo de Biasotti La demanda se originó cuando Andrea del Boca y Juan Pablo Fioribello participaron del programa de Susana Giménez y se refirieron a la denuncia que Anna del Boca había presentado contra su padre por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. A partir de esas declaraciones, Biasotti consideró afectado su honor y reclamó una indemnización millonaria, argumento que el tribunal desestimó al entender que las expresiones emitidas no generaron un perjuicio indemnizable.

El conflicto contaba con un capítulo previo cuando Biasotti presentó documentación para solicitar el beneficio de litigar sin gastos, es decir, la exención del pago de costas judiciales por falta de recursos, y también en esa instancia recibió un revés. Según la posición de la defensa, esa documentación incluía recibos de sueldo falsos, lo que habría implicado un intento de obtener una ventaja procesal indebida.

Fioribello indicó que el fallo dejó asentadas las intenciones económicas que atribuyó al demandante y que la Justicia no le dio la razón en ninguna de las instancias en que buscó obtener un resultado favorable. Si la parte demandante decide impugnar la sentencia, el expediente podría sumar nuevos capítulos, aunque esa posibilidad no fue informada al momento de conocerse el fallo.