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Así fue el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas tras el problema por los pasaportes

El delantero compartió una cena con Francesca e Isabella antes de viajar. Las niñas habían quedado molestas por el conflicto con la documentación.

Cenó con sus hijas

Cenó con sus hijas, quienes se mostraron molestas por la demora en el trámite de su documentación.  

Mauro Icardi volvió a encontrarse con sus hijas Francesca e Isabella después de dos meses sin verlas, en medio del conflicto que se generó por los pasaportes de las niñas en Italia. El reencuentro se realizó antes de que el futbolista dejara nuevamente el país. Según contó Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, las menores estaban muy molestas con su padre por lo ocurrido con la documentación.

Wanda Nara y Mauro Icardi atravesaron varias crisis desde el inicio de su relación y volvieron a quedar en el centro de la escena tras la filtración del audio.
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El problema de los pasaportes tuvo consecuencias para ellas, que se perdieron la primera semana de clases. Según explicó Colosimo, Icardi se había negado inicialmente a firmar la autorización necesaria para que pudieran volver a tramitar los documentos. Finalmente, Wanda Nara logró convencer al delantero para que compartiera una cena con Francesca e Isabella antes de su viaje. “Las nenas se van ahora a cenar con su papá antes de que viaje. Estoy orgullosa de mis nietas”, expresó la abuela.

El futuro deportivo de Mauro Icardi tras su salida de Galatasaray

Mauro Icardi quedó sin club luego del cierre del mercado de pases europeo y todavía no definió dónde continuará su carrera. El delantero rosarino, de 33 años, terminó su etapa en Galatasaray y analiza distintas alternativas para mantenerse en la elite.

La Lazio apareció como uno de los principales interesados, aunque el atacante no está convencido de regresar a Italia. De hecho, rechazó una propuesta del conjunto romano que contemplaba un contrato de tres años y un salario de tres millones de euros por temporada. Sin embargo, al ser agente libre, todavía puede negociar pese al cierre del mercado.

El representante Letterio Pino dejó abierta la posibilidad de un acuerdo con el equipo italiano. “Estamos considerando seriamente a la Lazio porque sería la elección de un club increíble”, afirmó. Icardi también fue relacionado con otros equipos europeos, entre ellos Fiorentina, Olympiacos, Besiktas y Real Betis, aunque ninguna de esas alternativas avanzó. En Sudamérica, además, fue sondeado por Vasco da Gama y San Pablo, mientras que también apareció en el radar de Boca, River y Platense.

El rosarino viene de una salida complicada de Galatasaray, donde convirtió 77 goles, dio 25 asistencias y ganó seis títulos de liga en 134 partidos. Según trascendió, quedó disconforme con una propuesta de renovación que implicaba reducir su salario a la mitad y extender el vínculo solamente por un año.

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