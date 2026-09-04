La drástica decisión que tomó Tini Stoessel con sus padres: "No los deja entrar..." La artista se encuentra de gira en el marco del tour Futttura con shows por distintos países y dejó en claro un requisito fundamental que perjudica a Alejandro y Mariana. ¿De qué se trata? Agregar C5N en









Tini Stoessel tomó una drástica decisión contra sus padres. Redes sociales

La cantante Tini Stoessel le declaró la guerra a sus padres en su último recital de Futttura luego de haber exigido todo su patrimonio y ahora se dio a conocer cuál fue la drástica medida que tomó la cantante para poder ponerle límites a sus padres.

Después de filtrarse la fuerte frase que Alejandro Stoessel le decía a Tini con el fin de poder reactivar su carrera en el momento en el que ella tenía depresión, ahora revelaron la primera acción que tuvo la artista con sus padres al sentirse presionada.

Según dio a conocer la panelista Majo Martino en SQP, Tini “no permitió que la madre la viera. Ella no quiso que su madre la acompañara y los últimos shows tampoco”.

Esta información se dio, en medio de la revelación de Santiago Sposato, quien relató el llamado que Mariana Muzlera le hizo a su hija. "Minutos antes del show, la mamá de Tini quiso cumplir con una cábala que hacían siempre, estuviera donde estuviera, Mariana llamaba para desearle lo mejor. La madre quiso repetir la cábala, la llamó minutos antes del show", reveló el periodista.

De acuerdo con las palabras del panelista, la artista no habría reaccionado de la mejor manera: "Tini la atendió, la conversación terminó con un ‘no va más' y le cortó". Luego remarcó: "Según me contaron, es Tini la que corta en malos términos".

La verdad de por qué Tini Stoessel canceló 14 shows: "Ella se negó" El escándalo con la familia de Tini Stoessel continúa porque aparecen más capítulos sobre la pelea y en este caso se dio a conocer el verdadero motivo por el cual la cantante canceló 14 shows que tenía previstos en el Luna Park años atrás. La negativa no convenció a su padre, según SQP, y “la volvió loca”. “Alejandro quería que Tini hiciera 14 Luna Park y ella se negó por su salud mental”, contó Majo Martino en Sálvese quien pueda en América. La depresión que tenía la artista llevó a que necesite su tiempo para frenar el ritmo laboral que llevaba.