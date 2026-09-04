Revelaron nuevos detalles sobre la muerte de una estrella de Disney a los 33 años

El fallecimiento de la joven actriz estadounidense de 33 años , Carla Jeffery , reconocida figura de las producciones juveniles de Disney , generó una profunda conmoción en Hollywood tras confirmarse su deceso ocurrido el pasado martes en su domicilio de California .

Ante la rápida viralización de distintas versiones infundadas en plataformas digitales, el entorno íntimo de la artista salió al cruce de los trascendidos para llevar claridad sobre el difícil momento. Voceros de la familia dialogaron de forma directa con el medio internacional TMZ y se encargaron de desmentir tajantemente cualquier vínculo con el consumo de sustancias.

En relación con los testimonios directos brindados por sus allegados, la respuesta fue categórica al señalar ante la prensa: “Ella no consumía drogas” . Del mismo modo, las fuentes familiares descartaron de plano la existencia de una investigación policial en curso o cualquier tipo de indicio que apuntara a la comisión de un delito en torno a los hechos.

Por su parte, la oficina del médico forense indicó a los medios que el expediente continúa en condición de pendiente debido a que todavía no se completó el procesamiento formal de la autopsia], motivo por el cual la determinación oficial sobre la causa y la forma del deceso se dará a conocer más adelante.

Paralelamente, los seres queridos de la actriz debieron afrontar una carga económica imprevista vinculada al plano funerario, lo que los motivó a habilitar una campaña solidaria a través de la plataforma GoFundMe con una meta fijada en 40.000 dólares .

En la descripción de la solicitud abierta al público, la familia expresó con hondo pesar: “Este es un momento increíblemente doloroso y difícil para nuestra familia, y estamos haciendo todo lo posible para unirnos, sobrellevar el duelo y asegurarnos de que Carla tenga el apoyo necesario para encargarse de los preparativos del funeral y el entierro”. Asimismo, remarcaron que el impacto emocional vino acompañado de un estrés financiero inesperado.

La noticia inicial del fallecimiento fue ratificada públicamente por su agencia de representación de toda la vida, Alexanders Talent Management, mediante un comunicado institucional difundido en redes sociales. En el texto oficial redactado por su fulgurante equipo de mánagers se destacó el vínculo cercano sostenido durante dos décadas: “Carla se unió a la familia de Alexanders Talent Management a la edad de 12 años. Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla crecer en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa cuya sonrisa radiante podía iluminar cualquier habitación”.

Quién era Carla Jeffery

Nacida el 10 de julio de 1993 en la ciudad de Houston, Texas, Carla Jeffery inició su camino en la industria del entretenimiento a una edad muy temprana tras mudarse junto a su familia a California. Su debut en la gran pantalla se produjo en el año 2006 formando parte del elenco de la película Phat Girlz al lado de la reconocida actriz Mo'Nique, consolidando posteriormente un recorrido sostenido que incluyó participaciones en exitosas series de televisión como Curb Your Enthusiasm, Southland, Shake It Up!, Good Luck Charlie, iCarly y American Vandal.

El punto más alto de su popularidad internacional llegó de la mano de la compañía de entretenimiento infantil y juvenil al encarnar al entrañable personaje de Bree, la porrista amiga de la protagonista Addison, en la exitosa franquicia musical Z-O-M-B-I-E-S. Su participación se extendió a lo largo de las tres películas principales de la saga estrenadas por Disney Channel, además de prestar su voz para contenidos derivados en formato animado, logrando conectar de manera directa con millones de espectadores adolescentes en todo el mundo.

Durante la alfombra roja y las entrevistas promocionales concedidas en el estreno de la tercera entrega de la saga en 2023, la intérprete reflexionó con profunda emoción sobre el impacto positivo que su labor generaba en las nuevas generaciones de fanáticas. Visiblemente conmovida ante las cámaras en aquel entonces, dejó una frase que quedó grabada en el recuerdo de sus seguidores: “Sinceramente, me da ganas de llorar, porque supongo que nunca pensé que me vería a mí misma como la inspiración de alguien”. Su legado artístico trascendió la pantalla, motivando múltiples muestras de cariño y dolor de colegas del medio.

Tras confirmarse su partida física, figuras del medio artístico y compañeros de set expresaron su desconcierto y tristeza en los espacios digitales. Su colega y coprotagonista Chandler Kinney le dedicó un sentido mensaje en el que manifestó: “Esto no se siente real”, definiéndola como la compañera más dulce y destacando que su positivismo contagiante mejoraba cada jornada de trabajo. De igual modo, su hermano mellizo y también actor, Carlon Jeffery —conocido por su labor en la serie A.N.T. Farm de Disney—, compartió públicamente una emotiva captura del último mensaje de texto que le había enviado, en el cual le reiteraba su orgullo incondicional, su apoyo en cada etapa de la vida y la admiración por la luz única que siempre transmitió a quienes la rodeaban.