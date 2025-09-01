El sentido mensaje de Williams para Franco Colapinto, a un año de su debut en la Fórmula 1 El equipo inglés, donde el piloto argentino corrió su primera carrera el pasado 1° de septiembre de 2024, recordó aquel Gran Premio de Italia, que concluyó con una destacada actuación y un valioso puesto 12. Por







Colapinto se destacó en sus primeras nueve carreras en Williams. X: Williams Racing Arg

Franco Colapinto está cumpliendo este 1 de septiembre un año desde su primera carrera oficial en la Fórmula 1 con su número 43 a bordo de un Williams, convirtiéndose en compañero de Alex Albon.

En su primer aniversario en la máxima categoría y en un momento donde su rendimiento en Alpine no es el mejor, incluso recibiendo críticas por el jefe de equipo Flavio Briatore, el equipo inglés sigue bancando, a la distancia al argentino. En esta oportunidad recordó lo que fue su presentación en el Gran Premio de Italia, donde tuvo una destacada actuación y un valioso puesto 12.

“En este día de 2024, Franco subió al FW46 para su debut en la Fórmula 1 en Monza, terminando en P12”, publicaron con una serie de imágenes de lo que fue dicha jornada de domingo con el apoyo de los miles de fanáticos que viajaron a alentar el pilarense, de por entonces, apenas 22 años. ¿Un mimo para el argentino que está en la mira sobre su futuro?

Noticia en desarrollo.-

