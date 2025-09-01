1 de septiembre de 2025 Inicio
El sentido mensaje de Williams para Franco Colapinto, a un año de su debut en la Fórmula 1

El equipo inglés, donde el piloto argentino corrió su primera carrera el pasado 1° de septiembre de 2024, recordó aquel Gran Premio de Italia, que concluyó con una destacada actuación y un valioso puesto 12.

Colapinto se destacó en sus primeras nueve carreras en Williams.

Franco Colapinto está cumpliendo este 1 de septiembre un año desde su primera carrera oficial en la Fórmula 1 con su número 43 a bordo de un Williams, convirtiéndose en compañero de Alex Albon.

Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1 con Williams el 1 de septiembre de 2024 en el GP de Monza
Un año de Franco Colapinto en la Fórmula 1: de mayor a menor, pero con la ilusión intacta

En su primer aniversario en la máxima categoría y en un momento donde su rendimiento en Alpine no es el mejor, incluso recibiendo críticas por el jefe de equipo Flavio Briatore, el equipo inglés sigue bancando, a la distancia al argentino. En esta oportunidad recordó lo que fue su presentación en el Gran Premio de Italia, donde tuvo una destacada actuación y un valioso puesto 12.

“En este día de 2024, Franco subió al FW46 para su debut en la Fórmula 1 en Monza, terminando en P12”, publicaron con una serie de imágenes de lo que fue dicha jornada de domingo con el apoyo de los miles de fanáticos que viajaron a alentar el pilarense, de por entonces, apenas 22 años. ¿Un mimo para el argentino que está en la mira sobre su futuro?

El incómodo momento que vivió la reina Máxima cuando le preguntaron por Franco Colapinto.

El incómodo momento que vivió la reina Máxima cuando le preguntaron por Franco Colapinto

Colapinto finalizó 11°, mientras que Gasly lo hizo 17° en el Gran Premio de Países Bajos

La inocultable calentura de Colapinto con Alpine tras el 11° puesto en Países Bajos: "Era muy fácil..."

Colapinto finalizó 11 y su compañero Gasly terminó 17°

Franco Colapinto completó su mejor carrera en Alpine y quedó 11° en el Gran Premio de Países Bajos

Flavio Briatore junto a Franco Colpainto. 

Tras las críticas, Briatore habló del futuro de Colapinto en Fórmula 1: "Nos quedan 10 carreras..."

Franco Colapinto, enojado por su 16° lugar.
play

Colapinto y su bronca tras la clasificación del Gran Premio de Países Bajos: "Me taparon...."

Colapinto ya piensa en la clasificación de las 10.

Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

