El regreso de los cuadros: Lisandro Martínez marca tendencias con una camisa en tonos tierra El defensor del Manchester United y la Selección argentina se destacó con un look urbano y muy cómodo que, además, anticipó lo que se usará esta temporada.







Lisandro Martínez sorprendió con su look afuera de la cancha. X @ManUtd

Lisandro Martínez marcó tendencia en redes con su look.

El defensor de la Selección argentina usó una camisa a cuadros en colores tierra.

De esta manera, anticipó el regreso de ese estampado para el otoño.

Completó el look con una campera acolchada y pantalones negros. Los jugadores de la Selección argentina concentran todas las miradas dentro de la cancha, pero también llaman la atención afuera. En este caso, Lisandro Martínez marcó tendencia con una camisa en tonos tierra que anticipó lo que se viene esta temporada: el regreso de los estampados a cuadros.

El defensor del Manchester United usó una remera blanca de cuello redondo y, sobre ella, una camisa de vestir a cuadros en tonos tierra: naranja quemado y blanco roto. La llevó desabrochada, lo que le dio un aire casual, urbano y relajado a todo el conjunto.

Por encima, Licha lució una campera acolchada negra de estilo oversize, con detalles estructurados y bolsillos frontales. Completó el look con unos pantalones negros ajustados, que equilibraron la silueta holgada de la parte superior, y unos anteojos de sol de montura negra.

El gesto de Lisandro Martínez que delató su obsesión con Cuti Romero Lisandro Martínez y Cristian Romero son compañeros en la Selección argentina desde 2017, pero su amistad viene desde mucho antes, cuando se enfrentaban en inferiores. Ahora, un gesto de Licha delató su "obsesión" con el Cuti y generó una ola de comentarios en redes sociales.

El defensor participó de un ping pong de preguntas y respuestas con el youtuber Ezequiel que se viralizó por sus divertidas respuestas: todas incluían a Romero. Martínez no dudó en nombrarlo cuando le preguntaron por el mejor central de la Selección argentina y el mejor jugador en ese puesto.

"¿Mejor jugador con el que jugaste?", "¿Tu mejor dupla central?", "¿El mejor jugador en tu puesto hoy?", "¿Gabriel o Cuti Romero?", "¿Van Dijk o Cuti Romero?", "¿Quién es el mejor central argentino hoy?". En todos los casos, la respuesta de Licha fue la misma: "Cuti Romero", y no pasó desapercibida en redes.