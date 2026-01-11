11 de enero de 2026 Inicio
Luis Zubeldía fue operado con éxito del corazón, pero tendrá una recuperación más extensa de lo previsto

El entrenador de Fluminense deberá hacer reposo, por lo que no podrá acompañar al equipo durante el debut en el torneo brasileño.

El DT deberá someterse a una larga recuperación.

El entrenador argentino Luis Zubeldía fue operado del corazón y evoluciona de manera favorable, según informaron fuentes cercanas a su entorno.

El DT, que actualmente dirige al Fluminense de Brasil, debió ser intervenido quirúrgicamente de manera programada como parte de un tratamiento médico en el corazón que venía siendo evaluado desde hace tiempo.

La cirugía se realizó con éxito y el técnico permanece internado bajo observación, mientras transita el período de recuperación. De acuerdo a la publicación oficial del club, a Zubeldía se le practicó una angioplastía con stent y encuentra estable, acompañado por su familia, con un seguimiento médico permanente que permitirá evaluar los tiempos de reposo antes de su regreso a la actividad profesional.

Desde el club brasileño llevaron tranquilidad a los hinchas y señalaron que la intervención no estuvo relacionada con una urgencia de último momento, sino que respondió a una indicación médica preventiva. En ese sentido, el cuerpo médico recomendó priorizar la salud del entrenador antes de retomar las exigencias propias de la competencia.

Zubeldía, de 44 años, asumió recientemente al frente del Fluminense y se encontraba trabajando en la planificación deportiva de la temporada, considerando los compromisos nacionales e internacionales. Mientras dure su recuperación, el equipo será conducido de manera interina por integrantes de su cuerpo técnico.

