La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

La goleada sufrida ante Tigre en el Monumental dejó secuelas inmediatas en River. Con silbidos y cánticos de desaprobación desde las tribunas, el equipo de Marcelo Gallardo cerró una noche adversa que terminó con una decisión fuerte del entrenador: el plantel no tendrá día libre y se entrenó este domingo desde las 11 en el predio de Ezeiza.

La medida apunta a iniciar rápidamente la corrección de errores después de una actuación que generó malestar en los hinchas, quienes durante el partido apuntaron contra los futbolistas, evidenciando la pérdida de paciencia tras el resultado.

En conferencia de prensa, Gallardo reconoció el mal rendimiento del equipo y no buscó atenuantes. “En relación a cómo veníamos evolucionando como equipo, creo que hoy nos salió todo mal. Cometimos muchos errores y Tigre los aprovechó muy bien. Ellos fueron muy buenos y nosotros no tuvimos la continuidad en la mejora que veníamos mostrando en las primeras fechas. Fue una muy mala noche”, afirmó.

El técnico también señaló que el análisis interno será clave en los próximos días: “Los análisis, sobre todo cuando hay errores individuales puntuales, se hacen para adentro. El comportamiento de equipo hoy falló. Y si individualmente se cometen errores, quedamos muy expuestos”.

Más allá del golpe, Gallardo remarcó el inicio positivo de temporada y pidió sostener la línea de trabajo: “Las expectativas están renovadas con respecto al año pasado. Tal es así que el equipo venía mostrando muy buenas cosas. Estábamos siendo muy saludables como equipo y se vio en cómo iniciamos el campeonato. Siempre las derrotas van a tener tendencia a retraer lo que fue el año anterior, pero yo no me voy a quedar con eso. Voy a agarrarme de lo bueno que veníamos haciendo, a analizar lo malo que hicimos hoy y seguir con la idea de la mejora que teníamos como equipo. Veníamos en evolución. Hoy fue un mazazo impensado y el fútbol tiene estas cosas. No es aceptable, pero puede pasar”.

River deberá dar vuelta la página rápidamente: el próximo compromiso será el próximo jueves a las 21.15 horas ante Argentinos, con la necesidad de recuperar la imagen y volver a sumar de a tres tras una derrota que dejó señales de alarma puertas adentro y también en las tribunas.