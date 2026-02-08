8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

El DT millonario suspendió el descanso del plantel y ordenó entrenar el domingo en Ezeiza tras la dura derrota en el Monumental en la que los hinchas perdieron la paciencia y cantaron contra los jugadores.

Por
La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

La goleada sufrida ante Tigre en el Monumental dejó secuelas inmediatas en River. Con silbidos y cánticos de desaprobación desde las tribunas, el equipo de Marcelo Gallardo cerró una noche adversa que terminó con una decisión fuerte del entrenador: el plantel no tendrá día libre y se entrenó este domingo desde las 11 en el predio de Ezeiza.

El Pity celebró con todo la goelada.
Te puede interesar:

El polémico festejo del Pity Martínez que provocó bronca e indignación en River

La medida apunta a iniciar rápidamente la corrección de errores después de una actuación que generó malestar en los hinchas, quienes durante el partido apuntaron contra los futbolistas, evidenciando la pérdida de paciencia tras el resultado.

En conferencia de prensa, Gallardo reconoció el mal rendimiento del equipo y no buscó atenuantes. “En relación a cómo veníamos evolucionando como equipo, creo que hoy nos salió todo mal. Cometimos muchos errores y Tigre los aprovechó muy bien. Ellos fueron muy buenos y nosotros no tuvimos la continuidad en la mejora que veníamos mostrando en las primeras fechas. Fue una muy mala noche”, afirmó.

El técnico también señaló que el análisis interno será clave en los próximos días: “Los análisis, sobre todo cuando hay errores individuales puntuales, se hacen para adentro. El comportamiento de equipo hoy falló. Y si individualmente se cometen errores, quedamos muy expuestos”.

Más allá del golpe, Gallardo remarcó el inicio positivo de temporada y pidió sostener la línea de trabajo: “Las expectativas están renovadas con respecto al año pasado. Tal es así que el equipo venía mostrando muy buenas cosas. Estábamos siendo muy saludables como equipo y se vio en cómo iniciamos el campeonato. Siempre las derrotas van a tener tendencia a retraer lo que fue el año anterior, pero yo no me voy a quedar con eso. Voy a agarrarme de lo bueno que veníamos haciendo, a analizar lo malo que hicimos hoy y seguir con la idea de la mejora que teníamos como equipo. Veníamos en evolución. Hoy fue un mazazo impensado y el fútbol tiene estas cosas. No es aceptable, pero puede pasar”.

River deberá dar vuelta la página rápidamente: el próximo compromiso será el próximo jueves a las 21.15 horas ante Argentinos, con la necesidad de recuperar la imagen y volver a sumar de a tres tras una derrota que dejó señales de alarma puertas adentro y también en las tribunas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras la dura derrota contra Tigre

River perdió con Tigre.
play

River sufrió un durísimo golpe en el Monumental: no hizo pie y perdió 4-1 con Tigre

El Diablito lo elogió en redes y mostró su entusiasmo por el nuevo paso.

Es el nuevo Echeverri y recibió elogios del propio Diablito: pichón de crack

Facundo Colidio será uno de los delanteros de River. 

River y Tigre se enfrentan en el Monumental en busca de llegar a la punta

Hoy está alejado del fútbol y enfocado en sus negocios en África y Europa.
play

Qué fue de la vida de Alphonse Tchami: fue el único africano en hacer un gol en un Superclásico

La venta será en sectores específicos y con consumo controlado.

River Plate autorizará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

Rating Cero

El trabajo de Bale fue clave para transmitir la carga emocional de un ser marcado por el aislamiento y la incomprensión.

La impresionante transformación de Christian Bale para un papel: "Gritaba como un loco"

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix
play

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix: cual es

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2024, se trata de Tornados, un film de acción, de desastres naturales, con una mezcla de drama y aventuras. 
play

Tornados es la película con mucha acción que llegó a Netflix y te dejará al borde del sillón todo el tiempo: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja, un viejo estreno de 2002, se trata de No me olvides, un film de romance y comedia, con un elenco excepcional.
play

Cuál es la trama de No me olvides, la película romántica de los 2000 que llegó a Netflix y es tendencia

El cruce generó un silencio incómodo en la mesa de Legrand.
play

Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina"

últimas noticias

Seattle Seahawks y New England Patriots vuelven a cruzarse en el Super Bowl luego de la polémica final de 2015.

A qué hora es el Super Bowl LX en Argentina y cómo verlo en vivo por TV o por streaming

Hace 9 minutos
El optimismo, encontrar en el medio del desierto el vaso medio lleno, producirá verdaderos logros internos.

La técnica de la "cancha de básquet": el método para dejar de ser testigo y convertirte en protagonista de tu vida

Hace 10 minutos
La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

Hace 21 minutos
Trump junto a Xi Jinping, durante su primer mandato.

El Caribe en disputa entre el Dragón chino y el Leviatán norteamericano

Hace 22 minutos
La localidad se encuentra a 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que conserva la tranquilidad y el encanto del pasado

Hace 30 minutos