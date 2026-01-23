Australian Open 2026: Francisco Cerúndolo clasificó a octavos de final por primera vez

El argentino venció a Andrey Rublev por 6-3, 7-6 y 6-3 y avanzó a la cuarta ronda del primer Grand Slam del año. Su próximo rival será Alexander Zverev.

El argentino Francisco Cerúndolo derrotó al ruso Andrey Rublev por 6-3, 7-6(4) y 6-3 en dos horas y 8 minutos de juego y clasificó por primera vez a la cuarta ronda del Australian Open. En octavos de final enfrentará al número 3 del mundo, Alexander Zverev. Además, es el único argentino en carrera.

Con el historial a su favor, saltó a la cancha para enfrentar al ruso en la KIA Arena, pero como si estuviese en el Buenos Aires Lawn Tennis Club porque la hinchada se adueñó del estadio para hacerlo sentir en casa.

A pesar de que contaba con el historial 3-1, Cerúndolo sabía que enfrentaba a uno de los tenistas mejores rankeados de la actualidad, que está en un buen momento, ya que viene de hacer semifinales en Hong Kong y supo llegar a cuartos de final del torneo en tres ocasiones.

Pero Fran también está en un gran momento luego de una pretemporada en la que potenció cosas de su saque para estar más fino, según él mismo contó, y no descansó un segundo para ponerse a punto para la competencia de alto nivel.

Con el público en plena euforia, derrotó con autoridad al ruso, luego de haber logrado victorias ante Zhizhen Zhang en primera ronda y Damir Dzmhur en segunda ronda, y sin ceder sets en ninguno de los partidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonzaloferreyr/status/2014629596574957906&partner=&hide_thread=false Con este triunfazo ante Rublev, Fran Cerúndolo alcanzó las 30 victorias contra jugadores Top 20.



Tenista de partidos grandes. pic.twitter.com/lcL35VYbIg — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) January 23, 2026

En la siguiente ronda, a la cual avanza por primera vez en su carrera, instancia que solo había alcanzado en Roland Garros en 2023 y 2024, y enfrentará a Alexander Zverev.

El duelo de cuarta ronda podría significar un antes y un después en su carrera, no solo porque nunca hizo cuartos en un Grand Slam, sino porque podría dar un salto en el ranking y llegar mejor posicionado a la gira de polvo de ladrillo de Sudamérica, en la cual defiende una gran cantidad de puntos, incluso la final en el Argentina Open.

En cuanto al h2h para el próximo duelo: Cerúndolo está 3-2 frente a Alexander Zverev.

Tomás Etcheverry quedó eliminado del Australian Open

El argentino Tomás Etcheverry quedó eliminado tras caer contra Aleksandr Bublik en tres sets tras un ajustado inicio. El platense venía de lograr un triunfazo ante Arthur Fery en segunda ronda y Miomir Kecmanovic en su debut.