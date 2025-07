El multicampeón con Boca que criticó a Riquelme: "Estoy podrido de..."

La tensión en el mundo Boca sumó un nuevo capítulo luego de las recientes declaraciones de Jorge Ribolzi, multicampeón con el club como jugador y también como parte del cuerpo técnico de Alfio Basile. El exvolante no escondió su molestia con el actual presidente Juan Román Riquelme, apuntando directamente a su modo de manejar el club y a la falta de voces críticas en su entorno. En su testimonio, dejó en claro que la historia del "Xeneize" merece respeto y que el liderazgo no se impone solo con carisma.

Además, criticó la actual conformación del plantel profesional, al considerar que faltan nombres con peso específico y capacidad de mando dentro del campo de juego. “Faltan jugadores puntuales: un central, un cinco, un extremo. Faltan líderes y tipos que manejen las cosas dentro de la cancha”, explicó. Si bien valoró la incorporación de Leandro Paredes, advirtió que no es suficiente: “Paredes puede llegar a ser un líder futbolístico, pero necesita estar acompañado de más jugadores que tengan presencia. Hoy en Boca no los hay”.

El exayudante de Basile también se refirió al rendimiento de Carlos Palacios, un refuerzo que generó ilusión en los hinchas pero que aún no logró adaptarse del todo. “De Palacios uno espera más. A mí me da la sensación de que no está a gusto o no está en su lugar. En las contrataciones hay que achicar el margen de error al máximo”, comentó Ribolzi.

Cuándo vuelve a jugar Boca

Boca no logró sumar de a tres en sus primeras presentaciones del Torneo Clausura 2025. El debut frente a Argentinos Juniors terminó sin goles, mientras que en la segunda fecha, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo igualó 1-1 frente a Unión de Santa Fe. Estos resultados lo dejaron con apenas dos puntos y lejos de la punta de la Zona A.

El próximo compromiso será este miércoles a las 21:10 horas frente a Atlético Tucumán, por los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en Santiago del Estero y el ganador del duelo enfrentará a Newell’s en la siguiente fase del torneo.