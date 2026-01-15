De ser campeón del mundo con Brasil en 2002 a entrar a Gran Hermano: "Necesito el dinero" Se trata de uno de los delanteros que formó parte del plantel que se consagró en Corea-Japón 2002 con el Scratch y hoy forma parte del certamen que entrega cerca de un millón de dólares al ganador: "Tomé decisiones incorrectas", expresó. Por + Seguir en







El exdelantero de la Canarinha tiene 55 años.

Gran Hermano Brasil 2026 (Big Brother Brasil) sorprendió al mundo del deporte con un integrante que supo tocar la gloria con la Selección de Brasil: se trata del ex futbolista brasileño Edilson da Silva Ferreira, más conocido como Edilson Capetinha, quien decidió ingresar al certamen de famosos por problemas económicos: "Tomé decisiones incorrectas", expresó.

El exdelantero de Cruzeiro, Palmeiras y Corinthians entre otros, ingresó al reality más famoso del mundo y explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del canal de TV Globo: “Hoy estoy aquí por el premio. Gané dinero y tomé decisiones acertadas e incorrectas. Mentalidad diferente, tiempos diferentes. Vine aquí por el premio. Necesito el dinero”, expresó el campeón del mundo, que compartió plantel con leyendas como Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo y Ronaldinho Gaucho, entre otros.

edilson 1 La foto oficial de Big Brother Brasil de Edilson. La presencia del exjugador en el grupo de celebridades, conocido como Camarote, ha llamado la atención de todo Brasil y gran parte del mundo del fútbol. Edilson Capetinha disputó 711 partidos y marcó 305 goles, con grandes pasos por clubes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama y Benfica. Figura en la década del 90 del Brasileirao, su consagración llegó de la mano del Scratch, cuando formó parte del plantel dirigido por Luiz Felipe Scolari y jugó cuatro encuentros en la Copa del Mundo.

No sólo obtuvo la mayor gloria deportiva con la Verdeamarela, también fue campeón brasileño con Palmeiras en 1993 y con Corinthians en 1998 y 1999, club con el que también ganó el Mundial de Clubes de la FIFA en el año 2000. A nivel internacional, su carrera incluyó experiencias en Japón y Emiratos Árabes Unidos.

