El mercado de pases de la Fórmula 1: qué oportunidades se le abren a Colapinto si no renueva con Alpine

Aunque todavía se está disputando el campeonato, la mente de algunos equipos está puesta en cómo serán las duplas para el año próximo. Algunas decisiones pueden desencadenar un efecto dominó y en ese escenario aparece el argentino que aún no tiene el futuro definido en Alpine.

La Fórmula 1 está en el receso del verano europeo , pero los movimientos dentro de los equipos no frenan. Es que este semestre será clave para 10 pilotos que definen su futuro de cara al año próximo en la máxima categoría del automovilismo. A Franco Colapinto y otros 9 pilotos se les termina el contrato en diciembre y hay incertidumbre de lo que pueda pasar con las butacas .

Aunque todavía se está disputando el campeonato y resta buena parte de la temporada 2026, en los boxes ya comenzaron las conversaciones para definir las alineaciones de 2027. Y en ese contexto, tanto el argentino como Fernando Alonso, Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Lance Stroll, Liam Lawson, Arvin Lindblad, Oliver Bearman y Esteban Ocon deberán sentarse a negociar lo antes posible para asegurarse un lugar en los monoplazas.

Franco Colapinto comenzó el año de menor a mayor, ganándose el respeto de los jefes del equipo de Alpine, pero aún parece estar a prueba para definir si será el compañero de Pierre Gasly en 2027.

Es que, el contrato del argentino con el equipo francés finaliza en diciembre de este año y con el gran rendimiento que se vio reflejado en números, hace parecer que podría renovar, aunque sea un año más. Si bien desde el equipo nunca descartaron la continuidad del argentino, el jefe del equipo de Alpine, Flavio Briatore, reconoció que, si el pilarense mantiene su nivel, estudiarán extender su vínculo.

Pero también dejaron claro que la decisión dependerá del rendimiento y de las oportunidades que ofrezca el mercado. Para el italiano, Colapinto se ganó su lugar gracias a la evolución mostrada durante el último año y destacó especialmente el cambio en su forma de trabajar.

“Todos han hecho un buen trabajo para volver a competir en el medio del pelotón, lo que supone una gran mejora respecto a dónde estábamos en esta misma época el año pasado", destacó a la vez que elogió tanto a argentino como a Pierre Gasly: “Hemos sumado puntos en nueve de las 11 competencias y seguimos en la lucha por el quinto lugar en la clasificación de constructores”.

Según trascendió, la jornada clave sobre el futuro del pilarense será durante el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos, es decir, a fines de agosto, del viernes 21 y el domingo 23, tras el receso del verano europeo, donde se estima que se confirme la renovación del contrato hasta 2028.

De igual modo, hasta hace no mucho el apellido del argentino también fue mencionado en “otros boxes” ya que hay contratos que finalizan al mismo tiempo que el suyo y los equipos quieren conformar un mejor equipo para el año que viene, desde los autos, como con los pilotos.

Fórmula 1: el fin del contrato que puede provocar el movimiento de nombres en la parrilla

La historia reciente demuestra que en la Fórmula 1 rara vez un solo cambio queda aislado. Cuando una escudería mueve una ficha, varias más terminan cambiando de lugar. Y con varios contratos importantes llegando a su fin en 2026, Colapinto puede pasar de pelear por conservar su asiento a convertirse en uno de los nombres más buscados del mercado para 2027.

Equipos como Alpine, Cadillac, Aston Martin, Williams, Haas o Racing Bulls deberán sentarse a negociar la continuidad o no de sus actuales pilotos, que se encuentran en su último semestre o incluso último año de contrato, y otros ya tienen sus butacas aseguradas.

Ferrari, McLaren, Cadillac y Audi son los equipos que no sufrirían modificaciones de cara al 2027, ya que la mayoría tienen una extensión de contrato hasta el año próximo y otros un poco más.

En ese sentido, Charles Leclerc firmó su renovación este año hasta 20230, como mínimo, mientras que el multicampeón, Lewis Hamilton, pese a sus contratiempos del año pasado, este volvió a demostrar su talento y de a poco fue consolidándose en cada circuito, aproximándose a los primeros puestos de cada fin de semana, y su vínculo es hasta 2027.

El actual campeón, Lando Norris, y su compañero, Oscar Piastri, están vinculados al equipo británico hasta el año próximo y 2028, respectivamente. Por su parte, Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas tienen asegurados sus lugares hasta el año que viene en Cadillac. Mientras que el Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto tienen contrato multianual con el equipo alemán.

Sin embargo, los movimientos pueden venir en otros boxes. Mercedes tiene contrato con George Russell hasta 2027, y, en términos contractuales, el actual líder del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli, “está en la cuerda floja” ya que es hasta este 2026 y aún no confirmaron su renovación, sin embargo, desde hace tiempo parece ser el “niño mimado” de Toto Wolff y su rendimiento dentro de la pista no generaría dudas de perder su asiento.

Las dudas comienzan en otra vereda: más allá de que Max Verstappen tiene contrato hasta 2028, el neerlandés tiene una cláusula que podría ejecutarse en cuanto a su posición en el campeonato, algo que no viene siendo de gran satisfacción para el piloto. Por su parte, a su compañero, Isack Hadjar, le caduca la firma este diciembre, pero no ha tenido un mal rendimiento y podría continuar.

En cambio, hay más incertidumbre en qué pasará en Williams, tanto Alex Albon como Carlos Sainz también están corriendo sus últimas carreras. Lo mismo sucede con Fernando Alonso y Lance Stroll, aunque el canadiense es el hijo del dueño del equipo Aston Martin, por lo que no habría dudas de una posible no renovación del mismo. En cambio, el español dependerá de su decisión personal de cuál será su futuro.

En tanto, las butacas de Haas también quedarían vacías a partir de este diciembre: el británico Bearman hizo los méritos suficientes para quedarse con su lugar, pero habrá que esperar para saber cuál será el destino del francés Ocon, quien está lejos de tener su lugar asegurado.