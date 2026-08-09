De novato a líder en la Fórmula 1: así fue la impactante transformación de Kimi Antonelli En apenas una temporada y media, el joven italiano logró mejorar por completo su nivel y se convirtió en una de las grandes revelaciones de la categoría. Por Agregar C5N en









El piloto italiano va por el campeonato de Fórmula 1. F1

Kimi Antonelli protagoniza una de las mayores sorpresas de la temporada en la Fórmula 1.

El joven piloto dejó atrás un difícil año de debut y mostró una notable evolución.

Su rendimiento le permitió alcanzar varias marcas históricas dentro de la categoría.

El italiano atraviesa un presente que lo ubica entre los principales candidatos al campeonato. Andrea Kimi Antonelli está protagonizando una de las historias más destacadas de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Tras debutar en la categoría el año pasado con varios altibajos, el piloto italiano de 19 años dio un salto de nivel que lo convirtió en el gran protagonista del campeonato y en un serio candidato al título.

Durante su primera temporada en la máxima categoría, Antonelli atravesó momentos muy difíciles. El italiano sufrió eliminaciones tempranas en clasificación, cometió varios errores y llegó a perder confianza tras algunas actuaciones complicadas, especialmente en el tramo europeo del calendario. Incluso Toto Wolff, jefe de Mercedes, reconoció públicamente que algunas carreras habían estado por debajo de las expectativas, aunque nunca dejó de respaldar su proyección.

El piloto italiano está atravesando apenas su segunda temporada en la Fórmula 1. Redes sociales Sin embargo, Mercedes mantuvo su apuesta por el piloto de 19 años y aprovechó esa temporada como una etapa de aprendizaje. El objetivo era que Antonelli sumara experiencia en un año donde el equipo ya tenía la mirada puesta en el nuevo reglamento de 2026, una decisión que terminó dando resultados en muy poco tiempo.

Cómo fue la increíble transformación de Kimi Antonelli El crecimiento del italiano quedó reflejado desde las primeras carreras de la actual temporada, en donde ya rompió varios récords de precocidad. Antonelli logró convertirse en el poleman más joven de la historia, fue el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio y también supo conseguir el grand slam más joven.

Además, estableció otro récord al convertirse en el primer piloto en ganar sus primeros cuatro Grandes Premios de manera consecutiva. A esa racha le sumó una quinta victoria seguida, una serie de triunfos que lo ubicó por encima de corredores históricos como Ayrton Senna, Alain Prost y Fernando Alonso, todos ellos múltiples campeones de Fórmula 1 que nunca lograron más de 4 victorias al hilo.

Ya rompió varios records de edad y todavía va por más. DiarioMotor Más allá de las estadísticas, Antonelli también llamó la atención por su forma de competir. El piloto de Mercedes mostró una gran capacidad para mantener la calma en situaciones de presión y protagonizó actuaciones destacadas incluso con un auto dañado, como ocurrió en Silverstone. Ese rendimiento también le permitió superar en varias carreras a su experimentado compañero George Russell. Gracias a este espectacular comienzo de temporada, Kimi Antonelli llegó al receso de mitad de año como líder del campeonato con 219 puntos, con una ventaja equivalente a dos Grandes Premios sobre Lewis Hamilton, su perseguidor inmediato. En apenas un año pasó de ser un debutante que buscaba adaptarse a la Fórmula 1 a convertirse en uno de los principales favoritos para conquistar el título mundial.