El look relajado del Changuito Zeballos para un rato libre con amigos

El joven delantero de Boca se mostró en sus redes con un estilo canchero y sin prendas deportivas.

Ezequiel Zeballos es una figura juvenil del fútbol argentino. 

  • Exequiel "Changuito" Zeballos, delantero de Boca Juniors, compartió un momento relajado en redes.
  • El outfit era casual y urbano, totalmente alejado de su imagen con la camiseta del club.
  • El look se basó en un buzo negro con cierre corto y un jean wide-leg en un tono azul muy claro.
  • El estilo se completó con zapatillas blancas, medias soquete blancas y una gorra negra deportiva.

El futbolista de Boca Exequiel "Changuito" Zeballos compartió en sus redes un momento de total relajación. El joven jugador, oriundo de Santiago del Estero, mostró una faceta completamente diferente a la que acostumbra verse con la camiseta xeneize y se lo vio disfrutando de su tarde libre con amigos en un paseo por la ciudad.

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, el delantero de 23 años subió una foto en la que se lo vio con un estilo completamente urbano y distendido. Zeballos optó por clásicos para conformar su look, comenzando por un buzo negro con cierre de cremallera corto en el cuello a medio abrir dejando entrever una remera blanca por debajo.

eze zeballos
Ezequiel Zeballos a la izquierda.

En la elección de pantalón también fue por algo simple, con un jean wide-leg en un tono azul muy claro. El conjunto se completó con zapatillas total white, y con medias soquete también blancas. Por último, para sumar el toque deportivo, optó por una gorra negra con un diseño simple, a juego con el buzo.

Esta combinación de prendas crea un equilibrio entre lo clásico y lo moderno, demostrando que el confort es una prioridad para el deportista fuera de sus compromisos profesionales.

