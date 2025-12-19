19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El look navideño de Neymar que muchos jóvenes querrán usar en estas Fiestas

Después de un año complejo en lo futbolístico, el delantero decidió brasileño celebrar junto a sus seguidores y compartió un video en redes sociales. Un detalle de su outfit llamó la atención de todos.

Por
Neymar mostró un look que será tendencia en Navidad.

Neymar mostró un look que será tendencia en Navidad.

Redes sociales
  • Tras un año complicado en lo deportivo, Neymar decidió celebrar las Fiestas junto a sus seguidores.
  • El delantero publicó un video en Instagram donde mostró su look navideño.
  • Combinó una remera blanca, una camisa abierta en tonos crema y un pantalón beige, un outfit que marcó tendencia.
  • Completó el conjunto con un clásico gorro de Papá Noel en color verde.

Neymar cerró la temporada futbolística e inauguró oficialmente la época de Fiestas. Después de un año complicado con el Santos, que se salvó del descenso en la última fecha, el delantero compartió un video en el que mostró un look navideño que, seguramente, muchos jóvenes querrán imitar.

El título también significó el sexto campeonato que el atacante obtuvo con este club.
Te puede interesar:

Qué fue de la vida de Teo Gutiérrez: de brillar en el fútbol argentino a ser campeón a sus 40 años

El ídolo brasileño usó una remera blanca, básica y de cuello redondo, que combinó con una camisa color crema de manga corta. Además de tratarse de un corte holgado, Ney la llevó abierta sobre la remera, lo que reforzó el estilo cómodo y descontracturado del conjunto.

En la parte inferior, llevó unos pantalones color beige claro, de corte recto y holgado, que complementaron la frescura de las prendas claras y aportaron elegancia sin esfuerzo. Para completar el outfit, no podía faltar el toque navideño: un clásico gorro de Papá Noel en color verde con detalles blancos.

Look Neymar Navidad

La decisión de Neymar sobre su futuro para jugar el Mundial 2026

Neymar cierra un año complejo en lo futbolístico, con poca continuidad debido a una serie de lesiones, aunque pudo reaparecer en el tramo final de la temporada para salvar al Santos del descenso y clasificarlo a la Copa Sudamericana. En ese contexto, tomó una decisión sobre su futuro para jugar el Mundial 2026.

El contrato del delantero con el club paulista vence el 31 de diciembre, pero, según el medio brasileño R7Esportes, ambas partes habrían llegado a un acuerdo para extenderlo hasta mediados del año que viene. De esta manera, Neymar jugaría el torneo continental y llegaría en óptimas condiciones a la Copa del Mundo.

Además, el futbolista anunció que se someterá a una operación de meniscos en la rodilla, lo que se interpretó como una señal de que busca ganar regularidad y mantenerse activo en el Santos. El objetivo es entrar en las convocatorias del entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marruecos cerró un año deportivo para la historia.
play

Cayó uno de los rivales de la Selección: Jordania perdió la final de la Copa Árabe con Marruecos

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes.

Estudiantes apeló al TAS las sanciones de la AFA tras el pasillo de espaldas a Rosario Central

La Conmebol sorteó las fases preliminares de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Se definieron las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Martín Palermo, ídolo de Boca. 

Martín Palermo eligió al delantero del fútbol argentino que llevaría a Boca: "Me gusta"

Riquelme había mostrado interés por este futbolista a mediados de año.

Riquelme lo quería para Boca y ahora no juega en la B de Alemania

El perfume elegido por Mauro Icardi y su presencia en el mercado argentino.

Este es el perfume favorito de Mauro Icardi: cuánto sale en Argentina

Rating Cero

Con solo tres episodios y un elenco destacado, la producción apuesta al suspenso clásico.
play

Expectativa en Netflix: cada vez falta menos para el estreno de una miniserie para maratonear

Trata sobre un ex militar que toma una importante decisión luego de que su nieta cayera en manos de una banda de narcotraficantes. 
play

Es la serie española más vista de la historia y la rompe en Netflix

La modelo participó de una sesión fotográfica en donde se la vio con rulos definidos que modificaron por completo su imagen habitual.

La impresionante transformación de Pampita: un look renovado para Navidad

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos.

Masterchef Celebrity: tres figuras de Masterchef rechazaron el repechaje y la producción confirmó reemplazos

Lali, después de su quinto Vélez, respondió a las críticas que Milei hizo en Carajo.

Lali volvió a responderle a Milei: "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas"

últimas noticias

Los comercios, sin servicio.

Cortes de luz: los comerciantes de Villa Lugano reclaman por la falta de electricidad

Hace 22 minutos
En Chubut se puede hacer snorkeling y nadar con lobos marinos. 

Escapada de Buenos Aires para el verano 2026: tiene balnearios y se puede hacer snorkel

Hace 27 minutos
Este entrenamiento de fuerza requiere el uso de pesas. 

El entrenamiento de solo 20 minutos para mejorar la musculatura: lo respalda la ciencia

Hace 33 minutos
play

Choque múltiple en la General Paz: un herido de gravedad tras impacto de tres camionetas

Hace 34 minutos
play
La localidad ofrece actividades vinculadas al descanso, con propuestas al aire libre y una agenda recreativa de bajo impacto.

Turismo en Argentina: la playa conocida pero tranquila que se adueñará de tu corazón en el verano 2026

Hace 36 minutos