El look navideño de Neymar que muchos jóvenes querrán usar en estas Fiestas Después de un año complejo en lo futbolístico, el delantero decidió brasileño celebrar junto a sus seguidores y compartió un video en redes sociales. Un detalle de su outfit llamó la atención de todos.







Neymar mostró un look que será tendencia en Navidad. Redes sociales

Tras un año complicado en lo deportivo, Neymar decidió celebrar las Fiestas junto a sus seguidores.

El delantero publicó un video en Instagram donde mostró su look navideño.

Combinó una remera blanca, una camisa abierta en tonos crema y un pantalón beige, un outfit que marcó tendencia.

Completó el conjunto con un clásico gorro de Papá Noel en color verde. Neymar cerró la temporada futbolística e inauguró oficialmente la época de Fiestas. Después de un año complicado con el Santos, que se salvó del descenso en la última fecha, el delantero compartió un video en el que mostró un look navideño que, seguramente, muchos jóvenes querrán imitar.

El ídolo brasileño usó una remera blanca, básica y de cuello redondo, que combinó con una camisa color crema de manga corta. Además de tratarse de un corte holgado, Ney la llevó abierta sobre la remera, lo que reforzó el estilo cómodo y descontracturado del conjunto.

En la parte inferior, llevó unos pantalones color beige claro, de corte recto y holgado, que complementaron la frescura de las prendas claras y aportaron elegancia sin esfuerzo. Para completar el outfit, no podía faltar el toque navideño: un clásico gorro de Papá Noel en color verde con detalles blancos.

Look Neymar Navidad Instagram @pleybyney La decisión de Neymar sobre su futuro para jugar el Mundial 2026 Neymar cierra un año complejo en lo futbolístico, con poca continuidad debido a una serie de lesiones, aunque pudo reaparecer en el tramo final de la temporada para salvar al Santos del descenso y clasificarlo a la Copa Sudamericana. En ese contexto, tomó una decisión sobre su futuro para jugar el Mundial 2026.

El contrato del delantero con el club paulista vence el 31 de diciembre, pero, según el medio brasileño R7Esportes, ambas partes habrían llegado a un acuerdo para extenderlo hasta mediados del año que viene. De esta manera, Neymar jugaría el torneo continental y llegaría en óptimas condiciones a la Copa del Mundo.

Además, el futbolista anunció que se someterá a una operación de meniscos en la rodilla, lo que se interpretó como una señal de que busca ganar regularidad y mantenerse activo en el Santos. El objetivo es entrar en las convocatorias del entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti.