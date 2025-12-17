El look veraniego de Giuliano Simeone que será tendencia en la temporada El delantero del Atlético de Madrid compartió una foto junto a su familia y llamó la atención con su outfit: casual, fresco y relajado, pero sin resignar estilo. Por + Seguir en







Giuliano Simeone marcó tendencia con un look veraniego y relajado.

El delantero del Atlético de Madrid compartió una foto junto a sus hermanos y su mamá.

Eligió una camisa de lino holgada en tono azul claro.

La combinó con shorts negros y mocasines oscuros. Giuliano Simeone está cerrando un gran 2025. A su constancia y regularidad en el Atlético de Madrid se sumaron las buenas actuaciones en la Selección argentina, golazo a Brasil incluido por las Eliminatorias. Y también se lleva las miradas afuera de la cancha, como lo demostró un look veraniego que será tendencia en la temporada.

El delantero compartió una postal de su intimidad en redes sociales: posó junto a sus hermanos Gianluca y Giovanni y a su mamá, Carolina Baldini, y se destacó con un estilo relajado y casual. Eligió una camisa holgada de lino en tono azul claro, de corte clásico, y la arremangó para darle un toque informal.

La combinó con pantalones cortos negros, de corte recto y largo hasta la rodilla, para crear un elegante equilibrio visual y sumar comodidad sin resignar estilo. Por último, completó el outfit con unos mocasines oscuros de suela clara que acompañaron el espíritu relajado del resto del conjunto.

Giuliano Simeone look Instagram @giulisimeone Cómo le fue a Giuliano Simeone en la temporada Giuliano Simeone supo encontrar un equilibrio en el Atlético de Madrid: convivir con el peso de su apellido y la responsabilidad de tener como entrenador a su padre, Diego "Cholo" Simeone; y, al mismo tiempo, construir su propio perfil individual como jugador, ese que lo terminó llevando a la Selección argentina.

"Siempre trato de trabajar para crecer, ser mejor jugador y darle al Atlético mi 100%. De ahí intento mejorar cualquier defecto o potenciar mis virtudes", explicó el delantero de 22 años a Marca. "Recién arranco, quiero hacer mi camino, esto es paso a paso", agregó, evitando comparaciones con su familia.

En lo que va de la temporada, Giuliano jugó 16 partidos con el Colchonero, repartidos entre LaLiga y Champions League, en los que marcó tres goles y aportó seis asistencias. Con la Selección, donde hizo su debut en noviembre de 2024, lleva nueve partidos y un gol.