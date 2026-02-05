IR A
Facundo Arana abordó los rumores de separación y contó por qué surgieron: ¿qué fue lo que pasó?

El actor decidió hablar públicamente luego de que trascendiera que su relación con la modelo había llegado a su fin.

María Susini y Facundo Arana.

  • Rumores de separación entre Facundo Arana y María Susini sorprendieron al medio tras casi 20 años juntos y tres hijos.
  • Aunque se habló de ruptura, ambos permanecen juntos en Mar del Plata priorizando la convivencia familiar.
  • Arana confirmó un distanciamiento progresivo, sin conflictos graves y en buenos términos.
  • El actor pidió resguardar la intimidad y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.

La versión sobre una presunta separación entre Facundo Arana y María Susini generó un fuerte revuelo en el ambiente artístico este jueves, luego de que Pepe Ochoa asegurara en LAM (América) que la pareja habría decidido tomar caminos distintos. Con casi dos décadas de relación y tres hijos en común, el rumor causó sorpresa tanto en el público como entre colegas, ya que ambos solían ser señalados como uno de los vínculos más sólidos y reservados del espectáculo argentino. El impacto fue mayor debido a la imagen de unidad familiar que siempre proyectaron, lejos de escándalos y exposiciones innecesarias.

En medio de estas versiones, trascendió que Arana y Susini permanecen juntos en Mar del Plata junto a sus hijos, compartiendo la misma estadía. Este dato aportó incertidumbre a la información inicial y abrió interrogantes sobre el verdadero estado de la relación, dejando entrever que, aun en un contexto de crisis, el eje principal continúa siendo el cuidado del entorno familiar. La convivencia en la ciudad balnearia llevó a muchos a preguntarse si se trata de una separación definitiva o simplemente de un momento de replanteo.

María Susini y Facundo Arana.

Frente a la repercusión mediática, la periodista Laura Ubfal logró comunicarse con el actor para conocer su postura. Arana decidió dar su versión y explicar qué factores habrían alimentado las especulaciones difundidas en los últimos días. Aunque suele mantener un perfil bajo respecto de su vida personal, en esta ocasión optó por expresarse públicamente con la intención de poner paños fríos y aportar claridad sobre su situación actual con María Susini.

Qué sucedió con los rumores de separación que afrontó Facundo Arana

Las versiones sobre la separación de Facundo Arana y María Susini tomaron carácter de confirmación y marcaron el cierre de una relación que se extendió por casi veinte años. De acuerdo con lo informado en el programa LAM, la decisión no respondió a un hecho puntual, sino a un desgaste progresivo y a una crisis que se arrastraba desde hacía cerca de un año. Pese a ese contexto, la ruptura se dio en buenos términos, con el foco puesto en el cuidado de sus tres hijos y en sostener un clima familiar armonioso, incluso durante el verano compartido en Mar del Plata.

Facundo Arana

Luego de la repercusión pública, el propio Arana decidió expresarse y aportar su mirada sobre la situación. El actor reconoció el distanciamiento y lo definió como un proceso con avances y retrocesos, habitual en vínculos de larga duración, al tiempo que solicitó resguardar la intimidad familiar. Más allá de los trascendidos sobre diferencias y tensiones internas, manifestó su voluntad de trabajar en lo personal y confirmó que atraviesa un proceso terapéutico, con la intención de crecer y dejar abierta la posibilidad de un reencuentro.

En este escenario, los últimos días despertaron cierta expectativa entre quienes siguen de cerca la historia de la pareja. Algunas publicaciones en redes sociales, en las que aparecen compartiendo momentos en la playa, reavivaron las especulaciones sobre un acercamiento. Aunque la separación y el cambio en la convivencia marcaron un punto de inflexión, estas señales públicas y los gestos de cercanía sugieren que el vínculo todavía atraviesa una etapa abierta, en la que el desenlace final permanece indefinido.

