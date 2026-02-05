IR A
IR A

Misterio, acción y una hora y media para no pararse del sillón: cual es la película oriental que la está rompiendo en Netflix

Es una de esas producciones que invitan a darle play “un ratito” y terminan viéndose de corrido.

¿Cuál es la película oriental que la está rompiendo en el streaming de la n roja?.

¿Cuál es la película oriental que la está rompiendo en el streaming de la n roja?.

Misterio, acción y una hora y media para no pararse del sillón: la plataforma volvió a apostar por el cine asiático y dio en el blanco con una película taiwanesa de acción que se convirtió en tendencia gracias a su ritmo intenso, ¿cuál es la película oriental que la está rompiendo en el streaming de la N roja?

Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.
Te puede interesar:

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

Su clima de suspenso constante y una historia que se desarrolla casi en tiempo real. Ideal para quienes buscan una trama atrapante, sin relleno y con tensión desde el primer minuto.

La producción recibió comentarios mixtos, aunque muchos destacan su comienzo sólido. Algunas críticas señalan que la tensión bien desarrollada en su primera media hora se va disipando por un tono demasiado melodramático, que ralentiza una historia que pedía ir más al grano. Aun así, el público la posicionó entre las opciones orientales más vistas del momento dentro del catálogo.

96 minutos

Sinopsis de 96 minutos, la película tendencia en Netflix

La historia sigue a un experto en bombas y su prometida, quienes suben a un tren que esconde un peligro mortal: explosivos activados que convierten el viaje en una carrera contrarreloj. Al mismo tiempo, un profesor de física envuelto en escándalos personales toma ese mismo tren con la esperanza de recomponer su relación de pareja.

A medida que avanza el trayecto, las historias se cruzan y la tensión aumenta, mientras el tiempo se vuelve el principal enemigo. Cada decisión cuenta y cualquier error puede ser fatal.

Tráiler de 96 minutos

Embed - 96 96 MINUTES (OFFICIAL TRAILER) IN CINEMAS 2 OCTOBER

Reparto de 96 minutos

    • Austin Lin – protagonista como el experto en desactivación de bombas, Song Kang-Ren
    • Vivian Sung – interpreta a Huang Xin, la prometida y oficial de policía
    • Wang Po-chieh – parte del elenco principal del misterio en el tren
    • Lee Lee-zen – actor taiwanés con rol destacado entre los pasajeros
    • Yao Yi-ti – interpreta a Yang Ting-Juan
    • Kent Tsai Fan-Hsi – como otro pasajero clave
    • Frederick Lee – miembro del reparto, con un papel secundario
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las actuaciones se destacan por su naturalidad y por la forma en que transmiten silencios, miradas y emociones contenidas.
play

Esta película aborda el paso del tiempo de una manera especial y es tendencia en Netflix: te hará emocionar hasta las lágrimas

Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer tanto a quienes la disfrutaron en su estreno original como a una nueva audiencia.
play

Esta romántica película llegó a Netflix con actores muy famosos y es perfecta para el fin de semana: cómo encontrarla

Estreno furor de Netflix.
play

Un romance de película llegó a Netflix y ya está siendo lo más visto del momento: cómo encontrarla

Netflix incorporó a su catálogo una producción argentina que está llamando la atención de los suscriptores que buscan thrillers psicológicos. La plataforma ofrece La ira de Dios, dirigida por Sebastián Schindel y protagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga.
play

Esta película de Diego Peretti se convirtió en un clásico de Netflix y es furor entre los usuarios: cuál es

Rodrigo de la Serna en la piel del Papa Francisco
play

Hoy en Netflix: esta película con Rodrigo de la Serna se destaca para ver en cualquier momento en Netflix

Netflix, de nuevo, ha tocado el cielo con una de sus producciones propias. No contentos con los grandes números que ha logrado la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, desde la plataforma tenían un as en la manga que ha sido determinante este arranque de año. 
play

Esta miniserie se puede ver una tarde y sigue entre lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

últimas noticias

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

Hace 21 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

Hace 30 minutos
Costa Atlántica 2026.

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: las mejores 3 playas secretas que podés conocer

Hace 31 minutos
Paris Hilton, en 2026

Qué fue de la vida de Paris Hilton: de las fiestas a ser madre

Hace 33 minutos
La importancia del desayuno en la longevidad.

Por qué desayunar temprano puede afectar a la longevidad según un estudio

Hace 34 minutos