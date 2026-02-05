Misterio, acción y una hora y media para no pararse del sillón: cual es la película oriental que la está rompiendo en Netflix

¿Cuál es la película oriental que la está rompiendo en el streaming de la n roja?.
Misterio, acción y una hora y media para no pararse del sillón: la plataforma volvió a apostar por el cine asiático y dio en el blanco con una película taiwanesa de acción que se convirtió en tendencia gracias a su ritmo intenso, ¿cuál es la película oriental que la está rompiendo en el streaming de la N roja?
Su clima de suspenso constante y una historia que se desarrolla casi en tiempo real. Ideal para quienes buscan una trama atrapante, sin relleno y con tensión desde el primer minuto.
La producción recibió comentarios mixtos, aunque muchos destacan su comienzo sólido. Algunas críticas señalan que la tensión bien desarrollada en su primera media hora se va disipando por un tono demasiado melodramático, que ralentiza una historia que pedía ir más al grano. Aun así, el público la posicionó entre las opciones orientales más vistas del momento dentro del catálogo.
Sinopsis de 96 minutos, la película tendencia en Netflix
La historia sigue a un experto en bombas y su prometida, quienes suben a un tren que esconde un peligro mortal: explosivos activados que convierten el viaje en una carrera contrarreloj. Al mismo tiempo, un profesor de física envuelto en escándalos personales toma ese mismo tren con la esperanza de recomponer su relación de pareja.
A medida que avanza el trayecto, las historias se cruzan y la tensión aumenta, mientras el tiempo se vuelve el principal enemigo. Cada decisión cuenta y cualquier error puede ser fatal.
Tráiler de 96 minutos
Reparto de 96 minutos
Austin Lin – protagonista como el experto en desactivación de bombas, Song Kang-Ren
Vivian Sung – interpreta a Huang Xin, la prometida y oficial de policía
Wang Po-chieh – parte del elenco principal del misterio en el tren
Lee Lee-zen – actor taiwanés con rol destacado entre los pasajeros
Yao Yi-ti – interpreta a Yang Ting-Juan
Kent Tsai Fan-Hsi – como otro pasajero clave
Frederick Lee – miembro del reparto, con un papel secundario