Misterio, acción y una hora y media para no pararse del sillón: cual es la película oriental que la está rompiendo en Netflix Es una de esas producciones que invitan a darle play “un ratito” y terminan viéndose de corrido. + Seguir en







¿Cuál es la película oriental que la está rompiendo en el streaming de la n roja?.

Misterio, acción y una hora y media para no pararse del sillón: la plataforma volvió a apostar por el cine asiático y dio en el blanco con una película taiwanesa de acción que se convirtió en tendencia gracias a su ritmo intenso, ¿cuál es la película oriental que la está rompiendo en el streaming de la N roja?

Su clima de suspenso constante y una historia que se desarrolla casi en tiempo real. Ideal para quienes buscan una trama atrapante, sin relleno y con tensión desde el primer minuto.

La producción recibió comentarios mixtos, aunque muchos destacan su comienzo sólido. Algunas críticas señalan que la tensión bien desarrollada en su primera media hora se va disipando por un tono demasiado melodramático, que ralentiza una historia que pedía ir más al grano. Aun así, el público la posicionó entre las opciones orientales más vistas del momento dentro del catálogo.

96 minutos Sinopsis de 96 minutos, la película tendencia en Netflix La historia sigue a un experto en bombas y su prometida, quienes suben a un tren que esconde un peligro mortal: explosivos activados que convierten el viaje en una carrera contrarreloj. Al mismo tiempo, un profesor de física envuelto en escándalos personales toma ese mismo tren con la esperanza de recomponer su relación de pareja.

A medida que avanza el trayecto, las historias se cruzan y la tensión aumenta, mientras el tiempo se vuelve el principal enemigo. Cada decisión cuenta y cualquier error puede ser fatal.

Tráiler de 96 minutos Embed - 96 96 MINUTES (OFFICIAL TRAILER) IN CINEMAS 2 OCTOBER Reparto de 96 minutos Austin Lin – protagonista como el experto en desactivación de bombas, Song Kang-Ren Vivian Sung – interpreta a Huang Xin, la prometida y oficial de policía Wang Po-chieh – parte del elenco principal del misterio en el tren Lee Lee-zen – actor taiwanés con rol destacado entre los pasajeros Yao Yi-ti – interpreta a Yang Ting-Juan Kent Tsai Fan-Hsi – como otro pasajero clave Frederick Lee – miembro del reparto, con un papel secundario

