Qué fue de la vida de Paris Hilton: de las fiestas a ser madre

La legendaria "it girl", heredera de la cadena de hoteles más famosa, pasó de estar en el foco mediático por sus excesos a ser reconocida por su vida hogareña.

Paris Hilton

Paris Hilton, en 2026

  • De las primeras "influencers", Paris Hilton se hizo conocida en los primeros 2000 por su capacidad para los brillos y las fiestas.
  • Múltiples realities, discos y apariciones en los medios fueron contando, poco a poco, su vida en el mundo de la fama.
  • Con la mayoría de edad, la heredera de la cadena hotelera se transformó en una empresaria exitosa con varios negocios a la vez.
  • En 2023 le dio la bienvenida a sus hijos, por gestación subrogada.

Durante los 2000, Paris Hilton, la heredera de la famosa cadena hotelera, fue sinónimo de exceso, glamour y exposición permanente. Su imagen quedó asociada, después de participar en cientos de tapas de revistas y presentarse en las alfombras rojas más codiciadas, a la de una "chica rica fiestera" que parecía llevar una vida frívola, dedicada a los flashes. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa caricatura mediática dio lugar a una transformación profunda, tanto personal como profesional, que hoy redefine quién es.

El primer gran hito de la carrera de Paris Hilton en solitario fue su reality The Simple Life (2003–2007), la cinta que protagonizó junto a Nicole Richie y que marcó una época, al mostrar, sin filtros, la vida cotidiana de las celebridades. Después se sumaron las Kardashian, con Keeping Up With The Kardashians, que se lanzó por primera vez en 2007, pero el formato había sentado las bases con la experiencia de la chica Hilton.

paris hilton
paris hilton antes y después

paris hilton antes y después

Pero mientras los medios amplificaban su versión frívola y desenfadada, Paris Hilton comenzó a construir, casi en silencio, un imperio comercial. Lanzó líneas de perfumes, de ropa, accesorios y de productos de belleza. Además, fundó un imperio dentro de los medios privados.

Su empresa, 11:11 Media, según sus palabras, alcanza una valuación de USD 1.000 millones. A eso se sumó su faceta como DJ. La última sorpresa es que Paris Hilton, hace pocos años, se convirtió en madre.

Qué fue de la vida de Paris Hilton

El verdadero punto de quiebre, donde mostró otra cara de la fama, llegó en 2020 con su documental This Is Paris. Ahí, Hilton expuso por primera vez los abusos físicos y psicológicos que sufrió durante su adolescencia en internados privados de Estados Unidos, además de episodios de violencia sexual.

Pero, cuando dejó atrás la minoría de edad, la vida personal de Paris Hilton tomó otro rumbo. En 2021 se casó con el empresario Carter Reum, iniciando una etapa marcada por la estabilidad. En 2023 llegaron sus hijos, Phoenix y London, nacidos por gestación subrogada. La maternidad redefinió sus prioridades y hoy ocupa un lugar central en su cotidianeidad, algo que ella misma comparte en redes sociales, donde aún mantiene millones de seguidores.

paris hilton (2)
paris hilton y sus hijos, febrero 2026

paris hilton y sus hijos, febrero 2026

Actualmente, Paris Hilton, de 44 años, combina su rol de madre con una agenda profesional activa. Continúa desarrollándose como DJ, conduce su pódcast I Am Paris, protagoniza el reality Paris in Love y expande su marca de estilo de vida, con nuevos lanzamientos como su línea de skincare Parívie. Además, prepara el estreno de un nuevo documental, Infinite Icon, un documental previsto para estrenarse en enero de 2026, que a su vez lleva el nombre de su segundo álbum de estudio, lanzado en 2024.

