El DT que reconoció que fue al psicólogo por primera vez tras su paso por Boca

El entrenador estuvo menos de un año en el cargo, al que decidió renunciar por una serie de malos resultados. Confesó que aún está procesando todo lo que pasó y que decidió empezar terapia.

El DT renunció a Boca tras una seguidilla de derrotas.

  • Diego Martínez fue director técnico de Boca entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024.
  • Renunció tras una seguidilla de derrotas, incluido el Superclásico ante River, y la temprana eliminación de la Copa Sudamericana.
  • En una entrevista reciente, contó que empezó a ir al psicólogo para procesar todo lo que vivió en el club.
  • "Recién ahora estoy culminando el proceso", confesó más de un año después.

Ser director técnico de Boca no es para cualquiera. El nivel de exposición, la presión por obtener resultados y el prestigio del equipo pueden ser un peso difícil de llevar, como le sucedió a Diego Martínez, quien reveló que fue al psicólogo por primera vez después de terminar su ciclo en el club.

Después de casi un año en Boca, Martínez renunció a fines de septiembre de 2024, condicionado por una seguidilla de derrotas y la temprana eliminación de la Copa Sudamericana. En ese momento, la discusión por los refuerzos, tanto los que llegaron como los que no, era un tema recurrente.

El DT contó cómo vivió esa etapa en una reciente entrevista con TNT Sports. "Nunca había hecho terapia, pero después del proceso de Boca me llamó Lautaro Montoya. Charlamos como una hora por teléfono y me dijo: 'Diegui, no lo tomés a mal, pero te dejo un contacto de un psicólogo'", confesó.

"Le dije: 'Me sentiste hecho mierda'", bromeó. "Creo que te ayuda. Y después, lo que cada uno va haciendo y construyendo que le hace bien, principalmente desde la familia y tener actividad física, que me ayuda a descargar", sostuvo, y reconoció que "recién ahora estoy culminando el proceso".

Diego Martínez Boca

Los números de Diego Martínez como DT de Boca

Diego Martínez fue presentado como director técnico de Boca en diciembre de 2023, tras la salida de Jorge Almirón. Debutó a mediados de enero, en un amistoso ante Gimnasia y Tiro de Salta, y después encaró la Copa de la Liga, donde consiguió victorias en los clásicos ante Racing, San Lorenzo y River.

Tuvo un buen desempeño en el torneo y llegó hasta la semifinal, donde cayó frente a Estudiantes de La Plata en la tanda de penales. El equipo empezó a mostrar ciertas falencias en el segundo semestre y quedó eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana tras perder ante Cruzeiro.

A eso se sumó la derrota ante River en el Superclásico, en la que Martínez quedó en el centro de las críticas por varias decisiones técnicas. Finalmente, presentó su renuncia el 28 de septiembre. Durante su ciclo en Boca dirigió 45 partidos: fueron 21 victorias, 13 empates y 11 derrotas.

