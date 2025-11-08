9 de noviembre de 2025 Inicio
"El estadio Maradona es un basurero": la furia del presidente del Napoli y la intención de construir una nueva cancha

Aurelio de Laurentis apuntó con dureza contra el histórico estadio Diego Maradona donde el Diez brilló y le dio al equipo italiano sus primeros Scudettos.

El cambio de nombre fue aprobado el 4 de diciembre de 2020 como tributo al Diez.

El presidente del Napoli, Aurelio de Laurentis, criticó el Estadio Diego Maradona donde entrena su equipo. "Milan e Inter pueden recaudar hasta 14 millones de euros en Champions League, en cambio nosotros obtenemos tres millones en este basurero. Es viejo, tiene una pista de atletismo, una fosa...", comentó.

El dirigente tiene la intención de construir una nueva cancha, en vez del lugar tomó el nombre del jugador máximo del fútbol. Fue construido en 1959 con el nombre de San Paolo, y donde el Diez brilló y le dio al equipo sus primeros Scudettos.

El fundamento de la queja del italiano se basa en que el complejo deportivo no es propiedad del Napoli, sino del Ayuntamiento de la ciudad, que disminuye la posibilidad de recaudación a diferencia de otros clubes europeos.

En este sentido, explicó: "El PSG también juega en un estadio que no es suyo, pero por la misma cantidad de dinero que Napoli paga al Ayuntamiento, ellos tienen un estadio que genera 100 millones al año. Nosotros pagamos por tener el estadio un día antes del partido, el día del partido, limpiarlo al día siguiente y luego devolverlo".

Esta situación no solo genera costos logísticos, sino que también limita los ingresos por partido a un máximo de tres millones de euros. "Y encima me piden que compre jugadores para estar a la altura," acotó.

El plan futuro por un estadio de 70 mil asientos

El presidente del Napoli, De Laurentis, planteó que para terminar con esta situación hay que construir un nuevo estadio en otro lugar: "Me gustaría un estadio con 70.000 asientos, 120 palcos VIP y estacionamiento", detalló y consideró que renovar el actual Estadio Maradona sería poco viable.

