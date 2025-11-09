La Confederación Brasileña de Rugby denunció expresiones racistas de parte de jugadores argentinos La entidad rectora del deporte ovalado en el país vecino expresó su repudio por "insultos raciales" de parte de integrantes de un equipo juvenil del club SITAS, que se encontraba de gira en Florianópolis. Por







La Confederación Brasileña de Rugby anunció que iniciará acciones penales contra quienes profirieron insultos racistas. Confederação Brasileira de Rugby

La Confederación Brasileña de Rugby expresó su repudio por "insultos raciales" de parte de integrantes de un equipo de la división menores de 19 del club SITAS, de la localidad bonaerense de El Palomar, que disputó partidos en la ciudad de Florianópolis ante Desterro Rugby Clube y la selección juvenil brasileña el pasado jueves. Además, confirmó que inició acciones legales contra los agresores.

"Brasil Rugby repudia públicamente los actos de racismo ocurridos durante los partidos amistosos disputados en Florianópolis el 6 de noviembre entre el equipo argentino SITAS, el Desterro Rugby Clube y la Selección Juvenil Brasileña. Durante los partidos, se registraron episodios de racismo contra atletas brasileños, lo cual contradice directamente los valores que guían al rugby: respeto, inclusión, solidaridad e integridad", expresó un comunicado publicado en redes sociales.

"Estas actitudes son absolutamente inaceptables, además de ser un delito, y no tienen cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad. Brasil Rugby confirma que apoya a los atletas y ha emprendido acciones legales presentando una denuncia ante la policía, dado que el racismo es un delito grave", agrega el texto.

"Combatir el racismo es una prioridad institucional y se tratará con la seriedad que el problema exige. No se tolerará ningún tipo de discriminación. Brasil Rugby confirma que apoya a los atletas y ha emprendido acciones legales presentando una denuncia ante la Policía, considerando que el racismo es un delito grave", concluye el mensaje.

El club SITAS viajó a Brasil para disputar partidos amistosos juveniles con sus equipos de menores de 18 y menores de 19. Este jueves, el club argentino se enfrentó a Desterro en la menor de las categorías, mientras que en la mayor jugó ante la selección brasileña, los Curumins, en el marco de su preparación para el Campeonato Sudamericano, que se celebrará a finales de mes en Paraguay. Los bonaerenses cayeron 19 a 17 en el primer encuentro y vencieron 36 a 7 en el segundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/brasilrugby/status/1987180999218790626&partner=&hide_thread=false Leia o texto completo nas imagens ou https://t.co/KG6vTJyKGZ pic.twitter.com/wv9wya8RKM — Brasil Rugby (@brasilrugby) November 8, 2025