La Confederación Brasileña de Rugby denunció expresiones racistas de parte de jugadores argentinos

La entidad rectora del deporte ovalado en el país vecino expresó su repudio por "insultos raciales" de parte de integrantes de un equipo juvenil del club SITAS, que se encontraba de gira en Florianópolis.

La Confederación Brasileña de Rugby anunció que iniciará acciones penales contra quienes profirieron insultos racistas.

Confederação Brasileira de Rugby

La Confederación Brasileña de Rugby expresó su repudio por "insultos raciales" de parte de integrantes de un equipo de la división menores de 19 del club SITAS, de la localidad bonaerense de El Palomar, que disputó partidos en la ciudad de Florianópolis ante Desterro Rugby Clube y la selección juvenil brasileña el pasado jueves. Además, confirmó que inició acciones legales contra los agresores.

Los Pumas ganaron en Cardiff.
Los Pumas: mezcla de claroscuros y goleada en Cardiff

"Brasil Rugby repudia públicamente los actos de racismo ocurridos durante los partidos amistosos disputados en Florianópolis el 6 de noviembre entre el equipo argentino SITAS, el Desterro Rugby Clube y la Selección Juvenil Brasileña. Durante los partidos, se registraron episodios de racismo contra atletas brasileños, lo cual contradice directamente los valores que guían al rugby: respeto, inclusión, solidaridad e integridad", expresó un comunicado publicado en redes sociales.

"Estas actitudes son absolutamente inaceptables, además de ser un delito, y no tienen cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad. Brasil Rugby confirma que apoya a los atletas y ha emprendido acciones legales presentando una denuncia ante la policía, dado que el racismo es un delito grave", agrega el texto.

"Combatir el racismo es una prioridad institucional y se tratará con la seriedad que el problema exige. No se tolerará ningún tipo de discriminación. Brasil Rugby confirma que apoya a los atletas y ha emprendido acciones legales presentando una denuncia ante la Policía, considerando que el racismo es un delito grave", concluye el mensaje.

El club SITAS viajó a Brasil para disputar partidos amistosos juveniles con sus equipos de menores de 18 y menores de 19. Este jueves, el club argentino se enfrentó a Desterro en la menor de las categorías, mientras que en la mayor jugó ante la selección brasileña, los Curumins, en el marco de su preparación para el Campeonato Sudamericano, que se celebrará a finales de mes en Paraguay. Los bonaerenses cayeron 19 a 17 en el primer encuentro y vencieron 36 a 7 en el segundo.

La miniserie reconstruye el asesinato del presidente James A. Garfield.
play

Está en Netflix, cuenta el asesinato real de un presidente y tiene solo 4 capítulos

Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa, nacerá en enero del 2026

Cami Homs mostró la carita de su hija con José Sosa

La serie cuenta con la producción ejecutiva de David Benioff y D. B. Weiss, responsables del fenómeno Game of thrones. Su sello se nota en la forma de narrar: una historia política contada como un thriller humano.
play

De qué se trata Muerte por un rayo, la miniserie de 4 capítulos que sorprende a todos en Netflix

El debut de Wonder Man en Disney+ podría marcar un cambio importante en la saturación de historias de superhéroes, al ofrecer una propuesta más reflexiva y autoconsciente del género.
play

Wonder Man estrenó un nuevo tráiler: qué reveló Marvel con el último avance

Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Moria Casán vuelve a la televisión: cuándo y dónde comienza su nuevo programa

Esta película está inspirada en una experiencia real del guionista.
play

Está en Netflix y es una comedia que te saca una sonrisa hasta en tus peores momentos

