9 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tres futbolistas de élite que colgaron los botines y se volcaron al mundo empresarial

Después de sus exitosas carreras, los tres siguen vinculados al fútbol como propietarios e inversores de distintos clubes. También incursionaron en otros rubros y generaron ganancias millonarias.

Por
Beckham es uno de los exftubolistas más exitosos a nivel empresarial.

Beckham es uno de los exftubolistas más exitosos a nivel empresarial.

  • Tres futbolistas de élite desarrollaron una exitosa carrera como empresarios luego de retirarse.
  • David Beckham fundó el grupo DRJB Holdings, y es propietario del Inter de Miami y el Salford City.
  • Ronaldo Nazário tuvo varias empresas; hoy es dueño del Real Valladolid y del Cruzeiro.
  • Como parte de un grupo inversor, Maxi López es propietario del Birmingham City y el FC Paradiso de Suiza.

Los futbolistas de élite generan millones de dólares en ingresos durante su carrera. Parte de esa fortuna viene de sus contratos con los clubes, pero otro tanto proviene de sponsors, publicidades y derechos de imagen. Por eso, son muchos los que deciden dar el salto al mundo empresarial después de colgar los botines.

Con Messi como gran protagonista, Inter Miami vapuleó a Nashville y se metió en semifinales de la Conferencia Este de la MLS.
Te puede interesar:

Con un Messi implacable, Inter Miami goleó 4-0 a Nashville y está en semifinales de la MLS

Algunos inician sus propios proyectos y empresas mientras todavía están en actividad. Otros, en cambio, prefieren interiorizarse en el tema después de su retiro con la idea de construir una nueva carrera fuera de las canchas, muchas veces relacionada con rubros que nada tienen que ver con el deporte.

Ya sea por necesidad, vocación o espíritu aventurero, son muchos los futbolistas de élite que han demostrado tener éxito también en su faceta de empresarios, como es el caso de estos tres exjugadores.

David Beckham

DAVID BECKHAM -

Después de su retiro, el futbolista inglés supo construir una red de empresas muy lucrativas alrededor de su imagen, especialmente vinculadas con el ámbito deportivo. Fundó el grupo DRJB Holdings, que integra divisiones de marketing, producción audiovisual y licencias y, según reportó The Guardian, en 2024 generó unos u$s23,6 millones. Es uno de los copropietarios del Inter de Miami y tiene participación accionaria en el Salford City FC de Inglaterra.

Ronaldo Nazário

Ronaldo Nazario

El icónico delantero brasileño empezó a probar suerte en los negocios mientras aún estaba en actividad, y se dedicó a ellos por completo una vez que se retiró. Tuvo un club nocturno, un centro de fisioterapia, una consultora y una compañía de marketing, entre otros emprendimientos. Por supuesto, también invirtió en el fútbol: en 2018 compró el 51% de las acciones del Real Valladolid y a finales de 2021 adquirió una participación del 90% en el Cruzeiro.

Maxi López

Maxi López compró el FC Paradiso

El argentino siguió vinculado al mundo del fútbol después de retirarse, ya que decidió invertir su fortuna en dos clubes. En 2022 formó parte del grupo inversor que adquirió el Birmingham City de Inglaterra por un monto total estimado de u$s48 millones. Luego, en abril de este año, su empresa Maxaco Capital compró el 40% de las acciones del FC Paradiso, un club de la Tercera División de Suiza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El DT renunció a Boca tras una seguidilla de derrotas.

El DT que reconoció que fue al psicólogo por primera vez tras su paso por Boca

Decenas de bosteros se agolparon en el Hotel Intercontinental.

El Superclásico ya se juega: así fue el increíble banderazo de los hinchas de Boca antes del duelo con River

El cambio de nombre fue aprobado el 4 de diciembre de 2020 como tributo al Diez.
play

"El estadio Maradona es un basurero": la furia del presidente del Napoli y la intención de construir una nueva cancha

La Selección en uno de los últimos amistosos contra Venezuela.

Preocupación en la Selección: una figura se bajó del partido con Angola y alarma a Scaloni

El colombiano metió un golazo, con asistencia del arquero Cambeses.
play

Con un gol de Vergara, Racing recuperó la sonrisa frente a Defensa y Justicia y se ilusiona con los playoffs

El club espera recuperar una parte de los millones que pagó por el jugador.

Llegó a un grande del fútbol argentino hace muy poco y ya puede irse en el próximo mercado de pases

Rating Cero

Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Moria Casán vuelve a la televisión: cuándo y dónde comienza su nuevo programa

Esta película está inspirada en una experiencia real del guionista.
play

Está en Netflix y es una comedia que te saca una sonrisa hasta en tus peores momentos

Entre elogios y cuestionamientos, la nueva etapa de la serie abre una incógnita sobre su futuro.

La impresionante transformación física de Liam Hemsworth para hacer The Witcher

El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Dua Lipa en su primer River 2025

Dua Lipa en River: el amor por sus fans argentinos en un recital deslumbrante

El tucumano de 84 años ya había cancelado shows en octubre.

Palito Ortega encendió las alarmas tras volver a suspender dos shows: "Todavía está muy dolorido"

últimas noticias

Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Moria Casán vuelve a la televisión: cuándo y dónde comienza su nuevo programa

Hace 6 minutos
Beckham es uno de los exftubolistas más exitosos a nivel empresarial.

Tres futbolistas de élite que colgaron los botines y se volcaron al mundo empresarial

Hace 32 minutos
play

Choque múltiple en Villa General Mitre: intentaron hacerle el test de alcoholemia 10 veces

Hace 40 minutos
Un paisaje único.

Esta playa está en el amazonas de Brasil y es un destino único para visitar: cómo llegar

Hace 51 minutos
El argentino largará 18°, mientras que su compañero, Gasly, 9°

A qué hora corre Colapinto en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Hace 1 hora