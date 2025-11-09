Tres futbolistas de élite que colgaron los botines y se volcaron al mundo empresarial Después de sus exitosas carreras, los tres siguen vinculados al fútbol como propietarios e inversores de distintos clubes. También incursionaron en otros rubros y generaron ganancias millonarias. Por







Beckham es uno de los exftubolistas más exitosos a nivel empresarial.

Tres futbolistas de élite desarrollaron una exitosa carrera como empresarios luego de retirarse.

David Beckham fundó el grupo DRJB Holdings, y es propietario del Inter de Miami y el Salford City.

Ronaldo Nazário tuvo varias empresas; hoy es dueño del Real Valladolid y del Cruzeiro.

Como parte de un grupo inversor, Maxi López es propietario del Birmingham City y el FC Paradiso de Suiza. Los futbolistas de élite generan millones de dólares en ingresos durante su carrera. Parte de esa fortuna viene de sus contratos con los clubes, pero otro tanto proviene de sponsors, publicidades y derechos de imagen. Por eso, son muchos los que deciden dar el salto al mundo empresarial después de colgar los botines.

Algunos inician sus propios proyectos y empresas mientras todavía están en actividad. Otros, en cambio, prefieren interiorizarse en el tema después de su retiro con la idea de construir una nueva carrera fuera de las canchas, muchas veces relacionada con rubros que nada tienen que ver con el deporte.

Ya sea por necesidad, vocación o espíritu aventurero, son muchos los futbolistas de élite que han demostrado tener éxito también en su faceta de empresarios, como es el caso de estos tres exjugadores.

David Beckham DAVID BECKHAM - INTER MIAMI NEWS Después de su retiro, el futbolista inglés supo construir una red de empresas muy lucrativas alrededor de su imagen, especialmente vinculadas con el ámbito deportivo. Fundó el grupo DRJB Holdings, que integra divisiones de marketing, producción audiovisual y licencias y, según reportó The Guardian, en 2024 generó unos u$s23,6 millones. Es uno de los copropietarios del Inter de Miami y tiene participación accionaria en el Salford City FC de Inglaterra.

Ronaldo Nazário Ronaldo Nazario El icónico delantero brasileño empezó a probar suerte en los negocios mientras aún estaba en actividad, y se dedicó a ellos por completo una vez que se retiró. Tuvo un club nocturno, un centro de fisioterapia, una consultora y una compañía de marketing, entre otros emprendimientos. Por supuesto, también invirtió en el fútbol: en 2018 compró el 51% de las acciones del Real Valladolid y a finales de 2021 adquirió una participación del 90% en el Cruzeiro.

Maxi López Maxi López compró el FC Paradiso Instagram @fcparadiso El argentino siguió vinculado al mundo del fútbol después de retirarse, ya que decidió invertir su fortuna en dos clubes. En 2022 formó parte del grupo inversor que adquirió el Birmingham City de Inglaterra por un monto total estimado de u$s48 millones. Luego, en abril de este año, su empresa Maxaco Capital compró el 40% de las acciones del FC Paradiso, un club de la Tercera División de Suiza.