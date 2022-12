El Kun Agüero sorprendió y anunció que vuelve a jugar al fútbol

Sergio Agüero sorprendió a sus seguidores y anunció que vuelve a jugar al fútbol . El ex delantero de la Selección argentina se calza nuevamente los botines para ser parte de la Kings League, un torneo semi-profesional organizado por Gerard Pique. A un año de su retiro, el futbolista pudo compartir momentos con sus excompañeros en el Mundial Qatar 2022 .

Desde ese momento, el futbolista se refugió en el mundo del Stream y las transmiciones en vivo, donde se convirtió en una figura reconocida.

Tanta es su popularidad que durante el Mundial Qatar 2022, Lionel Messi participó por primera vez en una transmisión en vivo, desde el predio donde estaban instalados junto a sus compañeros. En su canal de Twitch, donde contaron muchas anécdotas e hicieron reír a más de 245.000 personas que los siguieron en vivo.

Cuándo vuelve el Kun Agüero a jugar al fútbol

La noticia se dio a conocer en el programa "Draft", en el que el Kun Agüero contó en vivo que la camiseta número 12 le va a pertenecer a él. "Algún partido o varios partidos voy a estar yo", aseguró el exdelantero. "Me tengo que recuperar del gemelo, que lo tengo un poco tocado, pero ya me puse un fisio y me estoy preparando físicamente", manifestó Agüero.

Además, añadió que “elegimos sólo un delantero porque sabemos que podemos tener muy buenos delanteros como jugador 12. Quiero decirles a los chicos que van a compartir con jugadores muy top. No voy a decir quiénes son, pero les garantizo que vamos a dar mucha pelea".

La Kings League es una liga creada por Gerard Piqué donde 12 streamers y diferentes personalidades del mundo del fútbol dirigirán sus equipos.

Cómo es el equipo del Kun Agüero