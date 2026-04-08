Sesión clave en Diputados: se debate la reforma de la Ley de Glaciares

Desde las 15, la Cámara Baja trata la iniciativa del Gobierno, con un guiño a las provincias, ya que les transfiere una mayor capacidad para determinar qué áreas quedan resguardadas.

La Cámara de Diputados celebra este martes desde las 15 su primera sesión ordinaria , en la que el oficialismo buscará concretar la reforma a la Ley de Glaciares , que logró dictaminar 24 horas antes. El Senado ya le dio media sanción al proyecto el pasado 26 de febrero.

La iniciativa que cambia la Ley 26.639 propone redefinir el alcance de las zonas protegidas, al limitar la tutela ambiental a aquellos cuerpos de hielo que acrediten una función hídrica efectiva . Además, transfiere a las provincias una mayor capacidad para determinar qué áreas quedan resguardadas.

El oficialismo tiene optimismo para sacar la ley con los votos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los apoyos de los provincialistas salteños, sanjuaninos, catamarqueños y tucumanos . También anticipan contar con respaldos provenientes de Unión por la Patria , desde representantes de provincias mineras, aunque el bloque mayoritariamente se opondrá.

El rechazo también llegará desde el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda . Sectores que antagonizan con el proyecto ya apuntan en la instancia de judicialización, con el antecedente de la sucesión de fallos contra la reforma laboral.

Mientras tanto, en la calle, la Policía de la Ciudad detuvo por la mañana a un grupo de activistas de Greenpeace que realizaban una protesta contra la reforma . El operativo se desarrolló cerca de las 7 frente al Monumento a los Dos Congresos, en una escena que combinó despliegue policial, intervención de bomberos y tensión en pleno centro porteño.

Según pudo verse en imágenes difundidas por C5N, dos manifestantes se subieron al monumento y desplegaron una bandera con consignas en rechazo a la iniciativa oficial. Mientras tanto, personal de bomberos trabajaba para hacerlos descender de la estructura.

En la base del monumento, que se encuentra permanentemente cerrado con rejas, otros siete activistas permanecían sentados en el suelo, rodeados por efectivos policiales. Todos vestían mamelucos naranjas y exhibían carteles con mensajes en defensa de los glaciares.

Desde Greenpeace sostienen una férrea defensa de la Ley de Glaciares (26.639) y rechazan cualquier modificación que, según advierten, implique una flexibilización de la protección ambiental. La organización alerta de que los cambios podrían favorecer a la industria minera y poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce, en un contexto marcado por la crisis climática.

Sesión en Diputados: la estrategia de la oposición

La oposición aprovechará el recinto para reinstalar los temas que en las últimas semanas golpearon la agenda de la Casa Rosada. Entre ellos, volverán a escena los cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.

Los bloques opositores impulsarán pedidos de informes e iniciativas de interpelación vinculadas a Adorni, en medio de las denuncias por presuntas inconsistencias patrimoniales y el uso de recursos oficiales. Así intentarán anticipar la visita del jefe de Gabinete a presentar su defensa de gestión el 29 de abril. También buscarán sumar al debate el caso de los préstamos millonarios que recibieron dirigentes libertarios, una controversia que ya derivó en presentaciones judiciales y reclamos para revisar las carpetas crediticias y los criterios de otorgamiento.

En paralelo, la oposición intentará avanzar con un pronunciamiento para que la Argentina se mantenga al margen de eventuales conflictos bélicos internacionales, luego de las declaraciones del presidente Javier Milei durante su reciente gira por Estados Unidos. Más allá de las dificultades numéricas para que estos planteos prosperen, en el Congreso descuentan que la sesión servirá como caja de resonancia de la crisis política que atraviesa el oficialismo.