Esta histórica saga de acción con Tom Cruise llegó a su fin y la última película está en Netflix: cómo se llama La llegada de este cierre a la plataforma de streaming permite a los fans revivir los momentos de mayor tensión desde la comodidad de su hogar. + Seguir en







El estreno destacado de Netflix.

La legendaria saga de espionaje y acción llega a su desenlace con el estreno de Misión: Imposible: La sentencia final, ya disponible en Netflix. Esta última entrega marca el cierre del recorrido de Ethan Hunt, el icónico agente interpretado por Tom Cruise, poniendo fin a una historia que redefinió el género durante décadas. La película no solo concluye una etapa clave del cine de acción, sino que también resuelve los conflictos globales y tecnológicos que habían quedado abiertos en la entrega anterior.

Fiel a su esencia, la producción vuelve a apostar por secuencias de riesgo extremo que elevan el estándar del espectáculo cinematográfico. En este capítulo final, el equipo del FMI enfrenta las consecuencias de su lucha contra la inteligencia artificial conocida como “La Entidad”, en una misión que lleva a cada personaje al límite. La llegada de esta historia al streaming permite a los seguidores revivir la tensión y el vértigo desde casa, cerrando un ciclo narrativo que se extendió por casi treinta años.

El impacto de esta entrega en la plataforma confirma la vigencia de una saga que logró adaptarse sin perder identidad. Con un elenco sólido que acompaña a Cruise en su despedida, la película se posiciona entre los contenidos más vistos, combinando nostalgia con adrenalina pura. Para los fanáticos del suspenso y la acción, este estreno representa mucho más que una nueva película: es el cierre definitivo de una de las franquicias más influyentes del cine contemporáneo.

Tom Cruise y Hayley Atwell en Misión Imposible 7 Tom Cruise y Hayley Atwell en Misión Imposible 7 Paramount Pictures Sinopsis de Misión Imposible: La sentencia final, la película que acaba de llegar a Netflix Misión: Imposible: La sentencia final retoma la historia exactamente donde terminó la entrega anterior, con Ethan Hunt y el equipo del FMI en una carrera contrarreloj para encontrar el submarino Sebastopol. El eje de la trama gira en torno a la búsqueda de la segunda mitad de una llave crucial, el único elemento capaz de acceder al código fuente de “La Entidad”, una inteligencia artificial que amenaza con manipular la verdad y alterar el equilibrio global. En este contexto, Hunt enfrenta una decisión determinante: destruir ese poder o permitir que los gobiernos lo utilicen a su favor.

La película profundiza en el costo personal de la vida como espía, llevando a los personajes a situaciones límite tanto en lo físico como en lo emocional. Mientras resurgen viejos enemigos, el equipo se ve obligado a operar en un entorno donde la confianza es frágil y cada paso puede tener consecuencias irreversibles. A lo largo de escenarios internacionales impactantes, la historia combina acción intensa con dilemas éticos sobre la lealtad, el sacrificio y el precio de proteger al mundo en una era dominada por la manipulación digital.

Como cierre de la saga, esta entrega plantea una resolución cargada de tensión y adrenalina, donde cada decisión resulta clave. Frente a un enemigo invisible, Hunt deberá apoyarse más que nunca en su instinto y en el vínculo con sus aliados. La película no solo apuesta por secuencias espectaculares, sino que también ofrece un desenlace que redefine el recorrido del personaje, convirtiendo su última misión en una lucha por preservar la humanidad en medio del caos tecnológico. Tráiler de Misión Imposible: La sentencia final Embed - Misión: Imposible – La Sentencia Final | Tráiler Oficial (DOBLADO) - Tom Cruise Reparto de Misión Imposible: La sentencia final Tom Cruise - Ethan Hunt

Hayley Atwell - Grace

Ving Rhames - Luther Stickell

Simon Pegg - Benji Dunn

Rebecca Ferguson - Ilsa Faust

Vanessa Kirby - Alanna Mitsopolis (The White Widow)

Esai Morales - Gabriel

Pom Klementieff - Paris

Henry Czerny - Eugene Kittridge

Shea Whigham - Jasper Briggs

Greg Tarzan Davis - Degas

Mariela Garriga - Marie