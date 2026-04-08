8 de abril de 2026 Inicio
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Denuncian que el PAMI recortó la atención a jubilados y frenó el pago a los prestadores

La deuda con los profesionales superaría los $500.000 millones en todo el país. La crisis financiera impacta en interrupciones en la atención, la continuidad de los tratamientos y en el acceso efectivo a la atención médica. El ministerio de Capital Humano emitió un comunicado donde aclaró que el organismo depende del área de Salud, a cargo de Mario Lugones.

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Las denuncias en el PAMI desatan una nueva interna en el Gobierno. 

La crisis financiera desatada en Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) desató una nueva interna dentro del Gobierno. Las denuncias refieren a deudas superiores a los $500.000, recortes en la atención a jubilados y freno en el pago a los prestadores. El ministerio de Capital Humano emitió un comunicado este miércoles donde aclaró que el organismo depende del área de Salud, a cargo de Mario Lugones.

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"Esto es un lío tremendo dentro del Gabinete. Hay hasta amenazas de renuncias por parte de funcionarios del ministerio de Salud por esta situación, porque le ministerio de Economía no libera partidas", informó el periodista de C5N Marcos Cittadini en el programa La Mañana.

En este marco, la cartera a cargo de Sandra Pettovello, salió a aclarar que "el Ministerio de Capital Humano informa que el área de Discapacidad y el PAMI no se encuentran bajo la órbita de este organismo, sino que dependen del Ministerio de Salud de la Nación".

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"En ese sentido, toda información, gestión o consulta vinculada a dichas áreas corresponde ser canalizada a través de las autoridades competentes de Salud. El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con una comunicación clara y precisa, con el objetivo de evitar confusiones y garantizar el correcto acceso a la información por parte de la ciudadanía", concluye el escrito.

Noticia en desarrollo.-

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