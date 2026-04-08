Estaba cansada todo el día pero cuando apareció un bulto en el cuello el diagnóstico reveló qué le pasaba La presencia del nódulo cervical fue el indicio físico de un desajuste hormonal que el cuerpo venía procesando de forma silenciosa. Por + Seguir en







El caso de la joven que tuvo grandes complicaciones a partir del cansancio físico recurrente

La fatiga crónica fue la manifestación más debilitante antes del hallazgo físico. Los análisis de sangre convencionales no lograban detectar la patología de Selena.

La paciente notó el bulto en el cuello durante su rutina de limpieza facial. Se le diagnosticó el tipo más frecuente de cáncer de tiroides a los 24 años.

En una cirugía de urgencia se le extrajo un tumor de 3,8 centímetros que llevaba años creciendo sin ser detectado.

Tras las intervenciones, la joven ha podido reincorporarse a sus actividades habituales. El caso refuerza la importancia de realizar ecografías ante la presencia de nódulos, aun con análisis de sangre normales. La salud suele enviarnos señales sutiles que, en el fragor de la rutina, a veces decidimos ignorar; sin embargo, el cuerpo tiene sus propios mecanismos para exigir atención. Este fue el caso de Selena Favaro, cuya historia se volvió viral tras relatar cómo el cansancio crónico, que inicialmente atribuyó al estrés laboral y la falta de sueño.

Lo que comenzó como una fatiga persistente que no cedía ni con el descanso más profundo, terminó de manifestarse con la aparición de un pequeño bulto en el cuello, una señal de alarma que la llevó a la consulta médica inmediata y cambió su vida de la noche a la mañana.

Cuál era el diagnóstico real de la joven que se encontraba cansada y estresada todo el día Tiroides Freepik A pesar de sus constantes visitas al médico, los estudios de sangre de Selena no arrojaban irregularidades, lo que la llevó a sumirse en una profunda incertidumbre sobre su propio malestar. La joven llegó a cuestionarse si su fatiga extrema era simplemente falta de voluntad o una señal de que algo fallaba en su organismo.

Sin embargo, la respuesta llegó de forma inesperada durante su rutina de cuidado personal, cuando detectó un bulto en su cuello. Tras una derivación urgente para una ecografía y una posterior punción, el diagnóstico fue contundente: carcinoma papilar de tiroides, un tipo de cáncer que, según los especialistas, se había desarrollado silenciosamente durante casi cuatro años.

El proceso médico fue vertiginoso tras cumplir sus 24 años en agosto de 2025. Selena fue intervenida de urgencia para extraer un nódulo de casi cuatro centímetros, pero el desafío se agravó al confirmarse que la enfermedad se había extendido a los ganglios linfáticos. Esto derivó en una segunda operación para realizar una tiroidectomía total y la remoción de los tejidos afectados.