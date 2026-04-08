8 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Estaba cansada todo el día pero cuando apareció un bulto en el cuello el diagnóstico reveló qué le pasaba

La presencia del nódulo cervical fue el indicio físico de un desajuste hormonal que el cuerpo venía procesando de forma silenciosa.

Por
El caso de la joven que tuvo grandes complicaciones a partir del cansancio físico recurrente

El caso de la joven que tuvo grandes complicaciones a partir del cansancio físico recurrente

  • La fatiga crónica fue la manifestación más debilitante antes del hallazgo físico. Los análisis de sangre convencionales no lograban detectar la patología de Selena.

  • La paciente notó el bulto en el cuello durante su rutina de limpieza facial. Se le diagnosticó el tipo más frecuente de cáncer de tiroides a los 24 años.

  • En una cirugía de urgencia se le extrajo un tumor de 3,8 centímetros que llevaba años creciendo sin ser detectado.

  • Tras las intervenciones, la joven ha podido reincorporarse a sus actividades habituales. El caso refuerza la importancia de realizar ecografías ante la presencia de nódulos, aun con análisis de sangre normales.

La salud suele enviarnos señales sutiles que, en el fragor de la rutina, a veces decidimos ignorar; sin embargo, el cuerpo tiene sus propios mecanismos para exigir atención. Este fue el caso de Selena Favaro, cuya historia se volvió viral tras relatar cómo el cansancio crónico, que inicialmente atribuyó al estrés laboral y la falta de sueño.

Se detectaron 85 casos más y eleva el total a 433. 
Te puede interesar:

Se confirmaron 433 casos de Chikungunya en Argentina

Lo que comenzó como una fatiga persistente que no cedía ni con el descanso más profundo, terminó de manifestarse con la aparición de un pequeño bulto en el cuello, una señal de alarma que la llevó a la consulta médica inmediata y cambió su vida de la noche a la mañana.

Cuál era el diagnóstico real de la joven que se encontraba cansada y estresada todo el día

Tiroides

A pesar de sus constantes visitas al médico, los estudios de sangre de Selena no arrojaban irregularidades, lo que la llevó a sumirse en una profunda incertidumbre sobre su propio malestar. La joven llegó a cuestionarse si su fatiga extrema era simplemente falta de voluntad o una señal de que algo fallaba en su organismo.

Sin embargo, la respuesta llegó de forma inesperada durante su rutina de cuidado personal, cuando detectó un bulto en su cuello. Tras una derivación urgente para una ecografía y una posterior punción, el diagnóstico fue contundente: carcinoma papilar de tiroides, un tipo de cáncer que, según los especialistas, se había desarrollado silenciosamente durante casi cuatro años.

El proceso médico fue vertiginoso tras cumplir sus 24 años en agosto de 2025. Selena fue intervenida de urgencia para extraer un nódulo de casi cuatro centímetros, pero el desafío se agravó al confirmarse que la enfermedad se había extendido a los ganglios linfáticos. Esto derivó en una segunda operación para realizar una tiroidectomía total y la remoción de los tejidos afectados.

A lo largo de esta dura etapa, la joven destacó el apoyo incondicional de su entorno como el motor principal para mantener una actitud positiva. Actualmente, Selena ha logrado retomar su vida normal, aunque permanece a la espera de nuevos estudios programados para enero que determinen si el tratamiento fue definitivo para erradicar el cáncer.

Noticias relacionadas

¿Hay paro de colectivos?

Conflicto de colectivos en el AMBA: qué líneas se verían afectadas ante un paro

Thiago fue operado en el Hospital Eva Perón de Merlo.
play

Así se recupera Thiago, el joven herido en la cabeza durante la explosión de las garrafas en Merlo

alberto kornblihtt dara una clase publica en plaza de mayo en reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento

Alberto Kornblihtt dará una clase pública en Plaza de Mayo en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Conocé más sobre los videos que son tendencia esta semana

Una profesora extranjera filmó Buenos Aires en un día de lluvia y se hizo viral: ¿por qué los argentinos no usan el paraguas?

Confirmaron que el jubilado de 80 años de Villa Elisa fue asesinado.

Confirmaron que el jubilado hallado sin vida en La Plata fue asesinado

Confirman que será feriado este jueves 9 de abril pero no para todos

Confirman que será feriado este jueves 9 de abril: a qué se debe y quiénes lo disfrutan

Rating Cero

Un invitado rechazó a Pergolini.

Qué famoso conductor rechazó ir al programa de Mario Pergolini en El Trece

La gala de eliminación fue una sorpresa hasta para el conductor.

Del Moro confirmó que habrá un intercambio de participantes con Gran Hermano Estados Unidos

El estreno destacado de Netflix.
play

Esta histórica saga de acción con Tom Cruise llegó a su fin y la última película está en Netflix: cómo se llama

El gran plato fuerte de Marvel. Kevin Feige logró convertir la mayor crisis desde que inició su universo en una posibilidad histórica para cerrar 30 años de cine de Marvel, tanto con sus grandes estrellas del MCU como las grandes caras nostálgicas del pasado como el Spider-Man de Tobey Maguire y el Wolverine de Hugh Jackman.

Se viene lo mejor: cuáles son los estrenos que tiene planificado Marvel para lo que queda del 2026

Ahí está uno de los grandes problemas, la necesidad de explicarlo todo, de remarcar cada vínculo, cada recuerdo. Es un exceso que atenta contra la experiencia, especialmente para los fanáticos que han seguido la saga con devoción. 
play

Cuál es la historia de Misión Imposible: La sentencia final, la película que termina la saga y ahora se puede ver en Netflix

La actriz reveló detalles de cómo será el atuendo de la diseñadora de modas este 2026.
play

Meryl Streep y Anna Wintour en la tapa de Vogue: adelantaron los nuevos looks de El diablo se viste a la moda

últimas noticias

Elegir bien el canal puede marcar una diferencia en el resultado final.Qué hacer con los plazos fijos ahora que aumentó la tasa de interés.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.290.000 pesos a 30 días en abril 2026

Hace 15 minutos
El dólar oficial y un arranque de abril con estabilidad.

El dólar cae y se acerca a los $1.400

Hace 16 minutos
Se detectaron 85 casos más y eleva el total a 433. 

Se confirmaron 433 casos de Chikungunya en Argentina

Hace 48 minutos
Un invitado rechazó a Pergolini.

Qué famoso conductor rechazó ir al programa de Mario Pergolini en El Trece

Hace 53 minutos
Israel atacó Líbano (archivo).

Israel lanzó su mayor ataque sobre el Líbano: atacó 100 objetivos de Hezbollah

Hace 59 minutos