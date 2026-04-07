Padres hostigaron, se burlaron e hicieron llorar a un arquerito de 12 años en un partido de fútbol infantil

Ocurrió durante una semifinal de la liga municipal de Río Gallegos. "Estás nervioso, se te cayeron los guantes", le decían los adultos desde atrás del arco. El episodio generó una ola de indignación en redes sociales y obligó a las autoridades del club rival a pedir disculpas oficiales.

El fútbol infantil de Santa Cruz registró un nuevo hecho de violencia verbal durante una semifinal de la Liga Municipal de Río Gallegos . Un arquero de 12 años , perteneciente a la escuelita Rosales, recibió insultos y burlas de padres vinculados al equipo adversario.

El menor finalizó el encuentro en un estado de profunda angustia y llanto . Su madre difundió un video en redes sociales donde el niño relató las provocaciones sufridas desde atrás de su arco , material que alcanzó miles de reproducciones y generó un rechazo generalizado en la comunidad.

En el registro audiovisual, el pequeño detalló la naturaleza de los ataques recibidos durante el juego. "Me decían: 'estás nervioso, se te cayeron los guantes'" , respondió el menor ante la consulta de un adulto. Al identificar el origen de la agresión, señaló: "Fueron ellos, los del Boxing".

La madre del futbolista exigió medidas ejemplares contra los responsables del hostigamiento. "Hoy mi hijo sufrió una violencia verbal increíble del club Boxing. Era un partido jugado, pero eso no les da derecho de hacer llorar y discriminar a un niño de 12 años" , manifestó en su descargo público.

La mujer remarcó la necesidad de proteger la integridad emocional de los participantes en torneos formativos. "Como mamá me gustaría que se tome cartas en el asunto! Porque la angustia de mi hijo quién se la saca. Fue una total falta de respeto. Y se dicen llamar club. ¡Son niños!" , sentenció.

La indignación del entrenador del arquerito de 12 años que fue hostigado por adultos

Mauro Rosales, director técnico de la escuelita afectada, calificó el suceso como un retroceso para la disciplina. "Discriminar, presionar y no mirar que son niños hace que el fútbol infantil atrase. Hoy mi arquero sufrió un acto de violencia verbal enorme", denunció el entrenador tras la derrota deportiva.

El docente cuestionó duramente la conducta de los adultos presentes en las tribunas. "Gente grande faltándole el respeto a niños de 11 y 12 años que solo estaban jugando un partido de fútbol. Después dicen ser el semillero y que trabajan desde las bases. Son una vergüenza", agregó Rosales.

Ante la escalada del conflicto, la dirigencia del club señalado inició un proceso de reparación. El propio Rosales confirmó que el presidente del Boxing Club lo contactó para expresar su arrepentimiento: "Me llamó ofreciendo disculpas a la escuela, al jugador y a la mamá. Como institución van a tomar cartas en el asunto".