El Kun Agüero confesó que sufrió otro episodio cardíaco este año

Agüero le estaba mostrando el chip que tiene implantado en el pecho para controlar su frecuencia cardíaca cuando confesó lo que había sucedido: “¿Podés creer que el médico, no sé si me estará escuchando, me manda un mensaje y me dice: ‘Tuviste una arritmia ventricular el 8 de junio?’. Y yo le digo: ‘¿Y ahora me decís? Pasaron seis meses’”.

“Qué sé yo lo que hice, y aparte, acordarme el 8 de junio, b...do. Empecé a mirar los chats y claro, se ve que eran las 3 y 20 de la mañana de España y claro, eran las 10 y media de la noche en Miami. Y ese día, mandó la captura Sofía, mi novia, que había jugado a la pelota en ese horario”, narró Agüero ante la mirada de Messi y Alejandro “Papu” Gómez.

La preocupación de Messi por la situación de Agüero

Messi se preocupó por la situación y le preguntó al Kun si estaba controlado por su médico. El Kun aseguró que "si" y que cada vez que va a gimnasio o a comer so coloca el monitor de frecuencia cardíaca en el pecho.

“Pero igual estoy bien, estoy bien. En algún momento cantaremos flor, pero esperemos no ahora”, cerró Agüero.