Luis Majul, categórico: "Todo lo que está mal tiene un pedazo de peronismo pero no odio al peronismo, me da tristeza" Como si nadie se hubiese dado cuenta antes, el conductor de El observador dejó en claro que cualquier cosa multiplicada por peronismo, da peronismo. Y para él no hay adjetivo calificativo peor que ese para hablar de política. Por Agregar C5N en









El observador - Majul “Todo lo que está mal tiene un pedazo de peronismo. No odio al peronismo, me da tristeza.” https://t.co/YGU4VkL7gb — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) November 24, 2026 Luis Majul dice que no apoya a los libertarios, y lo dice con cara seria, casi creyéndoselo él mismo. Claro que nadie más se lo puede tragar porque su actitud genuflexa ante Javier Milei está grabada en el inconsciente colectivo de la sociedad argentina.

Pero su tema no es con la nueva piel de la derecha sino con su eterno tema de conversación, su idea fija: el peronismo. Es que el movimiento que impulsó un coronel argentino en el primer quinquenio de la década del cuarenta del siglo pasado, todavía produce escozor.

El huevo de la serpiente Es que para Majul, el peronismo es todo lo que está mal, una forma de dárselo ya masticado a su audiencia gorila que busca su dosis de odio diario en cada uno de sus programas.

Así hizo un repaso por distintos temas en los cuales el peronismo era el supuesto culpable de la situación en la que se encuentra, para terminar cuestionando que a aquellos que lo combaten se los tilde de "ultraderechistas".