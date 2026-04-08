Cuándo vuelve a jugar River tras el empate con Blooming El Millonario igualó en Bolivia en su debut en la Copa Sudamericana y sumó un punto en el grupo H. Ahora, se preparará para su siguiente partido. Por + Seguir en







River ya se prepara para su siguiente partido. X (@RiverPlate)

River empató 1-1 con Blooming en el estadio Ramón Tahuichi en su debut en la Copa Sudamericana, por lo que sumó un punto en su primer partido por el grupo H del torneo continental. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

El próximo encuentro de River será contra Racing, que el sábado perdió 1-0 con Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 en el marco del clásico de Avellaneda. El cruce, que será especial ya que se trata de uno de los clásicos del fútbol argentino, se jugará el domingo a las 20 en el estadio Juan Domingo Perón por la jornada 14 de la Zona B del campeonato.

Chacho Coudet Eduardo Coudet, entrenador de River. El último encuentro entre el Millonario y la Academia se produjo el 24 de noviembre de 2025 en Avellaneda por los octavos de final del torneo Clausura 2025, cuando el equipo de Gustavo Costas se impuso 3-2 en un partidazo con goles de Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta en contra y Adrián Martínez, mientras que Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero convirtieron para los de Núñez.

El conjunto de Eduardo Coudet marcha en la segunda posición de la Zona B del torneo con 23 puntos y podría treparse a la punta en caso de ganarle a Racing y que el puntero, Independiente Rivadavia, pierda con Argentinos Juniors.

Superclásico: River anunció cuándo y cómo será la venta de entradas frente a Boca River tendrá una agenda bastante cargada en abril y mayo con una serie de enfrentamientos en el Monumental entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana. A raíz de ello, la dirigencia del Millonario dio a conocer la venta de entradas para todos los choques de local inclusivo, en el Superclásico frente a Boca.