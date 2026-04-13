13 de abril de 2026 Inicio
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Liberaron al jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó de "bomba" en un avión

Emiliano Endrizzi quedó imputado por intimidación pública tras haber alarmado a la tripulación del vuelo Jujuy–Buenos Aires y activar el protocolo de emergencia.

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El defensor catamarqueño de 32 años arribó a Jujuy a principios del año pasado y disputó 8 partidos. 
El defensor catamarqueño de 32 años arribó a Jujuy a principios del año pasado y disputó 8 partidos. 

Emiliano Endrizzi fue liberado este lunes luego de haber quedado detenido por haber gritado la palabra “bomba” dentro de un avión y haber causado caos y pánico en el vuelo Jujuy–Buenos Aires. El futbolista de Gimnasia de Jujuy quedó imputado por intimidación pública y por haber atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación.

Apostó por la formación académica y eligió desarrollar una profesión totalmente distinta.
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El juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, otorgó la libertad provisoria al futbolista, aunque bajo estrictas condiciones. Deberá presentarse semanalmente ante la Policía Federal, notificar cualquier cambio de domicilio y tiene prohibido salir del país sin autorización judicial.

A su vez, el club donde el jugador presta sus servicios, anunció que evalúa rescindir el contrato luego del insólito escándalo. “Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante”, expresó el presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Walter Morales.

Emiliano Endrizzi detenido

Por su parte, la defensa del futbolista argumentó que todo fue un “comentario desafortunado” y presentó pruebas de arraigo, como la residencia en Jujuy y la escolaridad de sus hijos. El juez, aunque reconoció la gravedad del hecho, le otorgó la libertad con restricciones, advirtiendo sobre el costo estatal y la necesidad de tratar con severidad este tipo de conductas que generan temor generalizado.

El hecho ocurrió dentro del vuelo FO5181, que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires. Endrizzi fue arrestado luego de lanzar una supuesta amenaza de bomba a bordo de un avión, episodio que derivó en la revisión total del aeropuerto antes del despegue hacia Buenos Aires. Un pasajero grabó el momento exacto en el cual las autoridades se lo llevaron detenido.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria aplicó el procedimiento del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (Gedex). Tras completar la operación, el resultado fue negativo ya que "no se detectó ningún artefacto", según confirmaron las fuentes oficiales. La intervención afectó el viaje del Lobo jujeño hacia Carlos Casares, donde este domingo va a enfrentar a Agropecuario por el torneo de la Primera Nacional.

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