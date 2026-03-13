13 de marzo de 2026 Inicio
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El insólito equipo en el que seguirá su carrera el Pulga Rodríguez tras su retiro

El histórico delantero tucumano continuará jugando en una liga regional tras cerrar su etapa en el fútbol profesional.

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El Pulga Rodríguez jugará en Ñuñorco tras retirarse del fútbol profesional.

El Pulga Rodríguez jugará en Ñuñorco tras retirarse del fútbol profesional.

Télam

  • Luis Miguel “el Pulga” Rodríguez continuará jugando luego de anunciar su retiro del fútbol profesional.

  • El delantero de 41 años fue presentado como refuerzo del club Ñuñorco de Monteros, en Tucumán.

  • La institución compite en la Primera División de la Liga Tucumana de Fútbol y busca reforzar su plantel para el torneo.

  • El atacante tendrá además un partido homenaje en Colón de Santa Fe para celebrar su trayectoria.

El futuro de Luis Miguel “el Pulga” Rodríguez tomó un rumbo inesperado luego de su retiro del fútbol profesional. El experimentado delantero decidió seguir vinculado a la actividad y aceptó la propuesta de Ñuñorco de Monteros, equipo que participa en la Primera División de la Liga Tucumana de Fútbol.

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio. 
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A sus 41 años, el atacante oriundo de Simoca volverá a ponerse los botines en el club del que es simpatizante. La institución tucumana confirmó su llegada a través de sus canales oficiales y destacó la jerarquía y la experiencia que aportará al plantel de cara a la próxima temporada.

En sus primeras palabras tras la presentación, el futbolista explicó que la decisión estuvo vinculada a su relación con personas del club y a la posibilidad de jugar cerca de su hogar. También adelantó que primero realizará la pretemporada para evaluar su estado físico antes del inicio del campeonato.

Pulga Rodríguez
El delantero tucumano continuará jugando a los 41 años en el club del que es hincha.

El delantero tucumano continuará jugando a los 41 años en el club del que es hincha.

La carrera del Pulga Rodríguez

La trayectoria de Luis Miguel “el Pulga” Rodríguez se desarrolló principalmente en el fútbol argentino y supera las dos décadas de actividad. A lo largo de su carrera disputó 517 partidos oficiales y convirtió 185 goles, números que lo posicionan como uno de los delanteros más productivos surgidos del interior del país.

Su etapa más emblemática se dio en Atlético Tucumán, club en el que jugó en distintos ciclos entre 2007 y 2010, 2011 y 2018, y luego desde 2022. Con el Decano acumuló 347 partidos y 133 goles, convirtiéndose en uno de los máximos ídolos y goleadores históricos de la institución.

En 2010 tuvo su primera experiencia fuera del club cuando fue transferido a Newell’s Old Boys, donde permaneció hasta 2011. Durante ese período disputó 18 partidos y marcó 3 goles antes de regresar nuevamente a Atlético Tucumán.

Entre 2019 y 2022 protagonizó otro momento destacado de su carrera en Colón de Santa Fe, donde disputó 108 partidos y anotó 37 goles, participando además del ciclo que llevó al club a uno de los títulos más importantes de su historia.

pulga rodriguez
El ex Atlético Tucumán tendrá un partido homenaje en el estadio de Colón de Santa Fe.

El ex Atlético Tucumán tendrá un partido homenaje en el estadio de Colón de Santa Fe.

También tuvo pasos por Gimnasia y Esgrima La Plata, donde jugó 23 partidos y convirtió 9 goles, y por Central Córdoba de Santiago del Estero, con 20 encuentros y 3 tantos. Además, registra una convocatoria con la Selección Argentina, completando así un recorrido amplio en el fútbol profesional.

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