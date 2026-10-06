6 de octubre de 2026 Inicio
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Los jugadores de Benín le regalaron una estatuilla a Lionel Messi: qué representa y cuál es su significado

Durante el saludo protocolar antes de comenzar el partido, el capitán de la Selección africana le entregó un regalo especial al rosarino. Se trata de una réplica miniatura de un importante monumento de su país.

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Messi junto a los jugadores de Benín y el regalo que le entregaron.

Messi junto a los jugadores de Benín y el regalo que le entregaron.

Captura transmisión oficial

La previa del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina dejó postales cargadas de emoción, desde la entrada en calor hasta el momento del himno. En ese contexto, los jugadores de Benín no quisieron quedarse afuera de los homenajes y le regalaron al capitán una estatuilla con un significado muy particular.

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El gesto se produjo durante el saludo protocolar con el capitán del combinado africano, Sessi D'Almeida. Después de entregarle a Messi el tradicional banderín de su selección, lo sorprendió al entregarle una réplica del Monumento a las Amazonas que se encuentra en la ciudad de Cotonú, la más grande de Benín y sede de su gobierno.

"Es una estatua de una amazona. Es un presente para tu mujer, porque en Benín le da mucho poder", explicó D'Almeida en español. La periodista Mercedes Ninci, quien habló con el asesor del Ministerio de Deportes de ese país, Jean Marc Adjovi Boco, confirmó que se trata de un regalo para Antonela Roccuzzo y que la intención es que "cuide al rey".

Las réplicas de la estatua tienen un significado protocolar especial, ya que se obsequian a mujeres influyentes o parejas de figuras destacadas como símbolo de protección, soberanía, orgullo y respeto. "Le trajimos una réplica de la Estatua de la Amazona que significa mucho para nosotros. Es muy simbólico para nosotros", había anticipado el futbolista Mohamed Siyani antes del partido.

Qué es el Monumento a las Amazonas de Benín y qué significa

El Monumento a las Amazonas se inauguró en 2022 y se ubica en una explanada sobre el Boulevard de la Marina, en la ciudad de Cotonú. Con 150 toneladas de peso y una altura de 30 metros, esta estructura de metal revestida en bronce es la segunda estatua más alta de África después del Monumento al Renacimiento Africano de Senegal.

La figura representa a una joven guerrera que porta un rifle y una espada. Se trata de un homenaje a las Amazonas de Dahomey, el único ejército completamente femenino de la historia moderna. Esta infantería de élite funcionaba como guardaespaldas de las autoridades del Reino de Dahomey -hoy Benín- y existió desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX.

El Monumento a las Amazonas, un emblema de Benín.

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