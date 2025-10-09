Conmovedor: Real Madrid y Barcelona también despidieron a Miguel Ángel Russo

El gigante español emitió un comunicado en el que presenta sus respetos a Boca "y a todos los clubes por los que pasó" el entrenador, quien falleció este miércoles a los 69 años. También envió su pésame a la familia y sus seres queridos. "Descanse en paz", escribieron.

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años luego de una lucha de una larga enfermedad

El reconocimiento a la trayectoria Miguel Ángel Russo trasciende fronteras y no solo aquellas en donde dejó su huella: el entrenador, quien falleció este miércoles a los 69 años luego de batallar durante casi una década contra una larga y compleja enfermedad, fue despedido no solo por los clubes por los que pasó, sino también por sus más acérrimos rivales. Y semejante reconocimiento cruzó el océano y llegó a Europa, desde donde Real Madrid y Barcelona también presentaron sus respetos.

Último adiós a Miguel Ángel Russo: una multitud despide al entrenador de Boca en La Bombonera

A través de redes sociales, los gigantes europeos expresaron su pésame no solo al Xeneize, sino también a los seres queridos y los familiares del DT. "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo", expresaron desde la Casa Blanca a través de un comunicado, mientras que la institución catalana hizo lo propio a través de un mensaje en X.

Russo tuvo un breve paso por el fútbol español en la temporada 98/99 luego de su primer ciclo en Rosario Central. Dirigió la Unión Deportiva Salamanca, que por ese entonces estaba en la Primera División y ahora milita en la Segunda División B. Aquella, su única excursión por el Viejo Continente, no fue del todo satisfactoria: dirigió 16 partidos, 14 por La Liga y dos por la Copa del Rey, de los cuales ganó cuatro, empató cuatro y perdió ocho. Al finalizar el torneo, el equipo perdió la categoría.

El FC Barcelona expresa su pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Descanse en paz.

El comunicado completo de Real Madrid por la muerte de Miguel Ángel Russo

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos.

Como entrenador, dirigió a muchos clubes durante casi cuatro décadas, dentro y fuera de Argentina. Russo desarrolló su carrera como jugador en un único club: el Club Estudiantes de La Plata.

Miguel Ángel Russo ha fallecido a los 69 años de edad. Descanse en paz.