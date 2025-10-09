Conmovedor: Real Madrid y Barcelona también despidieron a Miguel Ángel Russo

El reconocimiento a la trayectoria Miguel Ángel Russo trasciende fronteras y no solo aquellas en donde dejó su huella: el entrenador, quien falleció este miércoles a los 69 años luego de batallar durante casi una década contra una larga y compleja enfermedad, fue despedido no solo por los clubes por los que pasó, sino también por sus más acérrimos rivales. Y semejante reconocimiento cruzó el océano y llegó a Europa, desde donde Real Madrid y Barcelona también presentaron sus respetos.
A través de redes sociales, los gigantes europeos expresaron su pésame no solo al Xeneize, sino también a los seres queridos y los familiares del DT. "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo", expresaron desde la Casa Blanca a través de un comunicado, mientras que la institución catalana hizo lo propio a través de un mensaje en X.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/1976191888647651549&partner=&hide_thread=false
Russo tuvo un breve paso por el fútbol español en la temporada 98/99 luego de su primer ciclo en Rosario Central. Dirigió la Unión Deportiva Salamanca, que por ese entonces estaba en la Primera División y ahora milita en la Segunda División B. Aquella, su única excursión por el Viejo Continente, no fue del todo satisfactoria: dirigió 16 partidos, 14 por La Liga y dos por la Copa del Rey, de los cuales ganó cuatro, empató cuatro y perdió ocho. Al finalizar el torneo, el equipo perdió la categoría.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/1976219032455086222&partner=&hide_thread=false
El comunicado completo de Real Madrid por la muerte de Miguel Ángel Russo
El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.
El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos.
Como entrenador, dirigió a muchos clubes durante casi cuatro décadas, dentro y fuera de Argentina. Russo desarrolló su carrera como jugador en un único club: el Club Estudiantes de La Plata.
Miguel Ángel Russo ha fallecido a los 69 años de edad. Descanse en paz.