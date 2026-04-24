24 de abril de 2026 Inicio
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Dolor en el voley: murió Micaela Vogel, histórica exjugadora de Las Panteras

La jugadora, que vistió la camiseta de la Selección argentina, falleció este viernes a los 42 años tras una larga lucha contra una dura enfermead. La FeVA confirmó la triste noticia y envió fuerzas a sus seres queridos.

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Micaela Vogel fue integrante de la Selección argentina de vóley.

Micaela Vogel fue integrante de la Selección argentina de vóley.

Redes sociales

El voley argentino está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Micaela Vogel, exreferente de la Selección argentina femenina. Así lo confirmó la Federación del Voleibol Argentino (FeVa), que comunicó el deceso de la deportista de 42 años, quien transitaba un delicado cuadro de salud desde hace tiempo.

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La noticia generó impacto en el mundo del deporte y en los clubes de los que la jugadora formó parte. Instituciones y excompañeras utilizaron las redes sociales para despedir a quien fuera una pieza clave en el crecimiento del voley femenino en Argentina.

Publicación de FeVa
FeVa despidió a Micaela Vogel en sus redes sociales.

FeVa despidió a Micaela Vogel en sus redes sociales.

A través de un posteo oficial en sus cuentas, la FeVA manifestó: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, exjugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad". El mensaje institucional transmitió el dolor de todo el mundo del voley por la pérdida, pero no profundizó sobre los motivos de la muerte de la deportista.

La entidad madre del voley también sumó palabras de consuelo para el entorno de la ex Pantera en este difícil momento. El texto subrayó: "Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias. Que en paz descanse", concluyó el comunicado.

Quién era Micaela Vogel

Micaela Vogel construyó una gran carrera en su paso por clubes de la talla de San Lorenzo de Almagro y GEBA. Su talento y compromiso en la cancha la catapultaron hacia la liga de Italia, donde compitió con figuras de alto nivel en el voley europeo.

Su legado permanecerá en la memoria de las jugadoras que compartieron vestuario con ella tanto en el país como en el exterior. La comunidad deportiva respeta el duelo familiar y el hermetismo sobre los detalles clínicos, mientras rinde tributo a una trayectoria marcada por la entrega y la garra.

Vogel
Micaela Vogel, exjugadora de la Selección argentina de voley femenino, falleció a los 42 años.

Micaela Vogel, exjugadora de la Selección argentina de voley femenino, falleció a los 42 años.

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