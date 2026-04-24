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María Susini aclaró cómo está la relación con Facundo Arana y confirmó que están durmiendo separados

La pareja atraviesa una etapa de cambios sin ruptura definitiva. El foco está puesto en la familia y el respeto mutuo.

Señaló que una eventual reconciliación implicaría revisar aspectos del pasado.

Señaló que una eventual reconciliación implicaría revisar aspectos del pasado.

Redes sociales
  • La modelo habló públicamente sobre su situación sentimental actual y descartó un divorcio definitivo
  • Confirmó que atraviesan una etapa de cambios y que ya no comparten el mismo espacio para dormir
  • A pesar de la distancia, destacó que el vínculo sigue siendo cercano y con muestras de afecto
  • Evitó definir el futuro de la pareja y priorizó el bienestar familiar por sobre cualquier decisión

La situación personal de María Susini volvió a ocupar titulares en el mundo del espectáculo luego de que brindara detalles sobre su presente con Facundo Arana, en medio de versiones sobre una posible separación. En una entrevista, la modelo explicó cómo están hoy como pareja y aclaró varios puntos que generaban dudas.

El oriundo de Piedrabuena tiene 53 años.
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Con una historia en común de muchos años y una familia consolidada, ambos se encuentran viviendo una etapa distinta en su relación. En ese marco, Susini eligió hablar con sinceridad sobre los cambios que viven en la convivencia y el vínculo emocional que mantienen. De esta manera, pudo dar a conocer una dinámica marcada por el respeto mutuo y la importancia de sostener la armonía familiar en un momento delicado.

Facundo Arana vs María Susini
Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Cómo es la actualidad de María Susini en su relación con Facundo Arana

Durante la entrevista, María Susini fue clara al descartar una ruptura legal con Arana: “No, no estoy divorciada de Facundo”. Sin embargo, explicó que están atravesando un proceso de transformación en la pareja, al que definió como una etapa que requiere tiempo y comprensión.

En ese sentido, confirmó que actualmente no comparten el mismo espacio para descansar: están “durmiendo en lugares separados”. Lejos de una distancia conflictiva, la modelo aseguró que mantienen una relación cercana. Incluso se refirió a las salidas que comparten y a las muestras de cariño en público, destacando que es “buenísimo” que se los vea juntos y con naturalidad. “¡Son muchos años, es mucha historia!”, expresó.

María Susini Facundo Arana
María Susini y Facundo Arana.

María Susini y Facundo Arana.

Sobre lo que vendrá, evitó definiciones tajantes. Señaló que una eventual reconciliación implicaría revisar aspectos del pasado, aunque aclaró que todavía no está en ese punto. Mientras tanto, destacó su capacidad para transitar momentos en soledad y fue clara al remarcar que su prioridad es cuidar a su familia, especialmente a sus hijos: “Si le duele a los chicos... ahí saco las garras, soy leona y te muerdo”.

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