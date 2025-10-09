El ex Boca que fue vendido por una fortuna y sufre un karma con las lesiones

Cuál es el jugador salido de Boca que sufre un increíble problema con las lesiones.

En los últimos años, Boca ha sabido forjar a jóvenes talentos que salen de las inferiores del club, al punto tal de que, tras un buen rendimiento, continúan su carrera en Europa. Sin embargo, existe un caso particular de un futbolista que, desde su venta al viejo continente, tan solo pudo disputar dos partidos.

Con uno jugado para el Chelsea y otro para el Borussia Dortmund, la experiencia de Aaron Anselmino en Europa ha sido más que complicada, y esto se debe a las lesiones, más allá del típico proceso de adaptación. De hecho, en las últimas horas el marcador central sufrió una nueva lesión muscular que le impedirán volver a sumar minutos en el club alemán, al menos por dos semanas más. El jugador venía recuperándose de un desgarro sufrido tres semanas atrás, pero se resintió, postergando su retorno.

anselmino 3

El 31 de agosto fue cuando el zaguero disputó su último partido, el primero con la camiseta del Dortmund. Había tenido una gran actuación en el 3 a 0 frente a Union Berlin, que le valió una ovación de la hinchada. "Cada vez es más dudoso que valga la pena ficharlo el próximo verano debido a su propensión a las lesiones“, aseguró el importante medio alemán Bild. Anselmino, a quien Boca había vendido por 18 millones de dólares, llegó a préstamo desde el Chelsea para sumar minutos y continuidad.

El paso de Aaron Anselmino en Boca Son pocos los partidos que ha jugado Aaron Anselmino en toda su carrera. De hecho, en Boca disputó 23 encuentros, en los que marcó dos goles y asistió en tres ocasiones. Sin embargo, tuvo 27 ausencias por problemas musculares desde su debut en 2023 de la mano de Jorge Almirón.

Aaron Anselmino X: Boca Juniors En total, el nacido en La Pampa llegará a 50 partidos perdidos por lesión, un registro muy elevado para un jugador que apenas alcanzó a jugar 25 partidos como profesional.