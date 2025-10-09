9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El ex Boca que fue vendido por una fortuna y sufre un karma con las lesiones

El futbolista padeció una nueva lesión y está en duda su futuro en el club actual. Quién es este jugador que ya se ausentó en 50 partidos por cuestiones físicas.

Por
Cuál es el jugador salido de Boca que sufre un increíble problema con las lesiones.

Cuál es el jugador salido de Boca que sufre un increíble problema con las lesiones.

En los últimos años, Boca ha sabido forjar a jóvenes talentos que salen de las inferiores del club, al punto tal de que, tras un buen rendimiento, continúan su carrera en Europa. Sin embargo, existe un caso particular de un futbolista que, desde su venta al viejo continente, tan solo pudo disputar dos partidos.

Qué jugador sueña con volver al fútbol pero aún no lo consigue.
Te puede interesar:

Estuvo en Boca, fue campeón y ahora no encuentra trabajo: el drama que está viviendo

Con uno jugado para el Chelsea y otro para el Borussia Dortmund, la experiencia de Aaron Anselmino en Europa ha sido más que complicada, y esto se debe a las lesiones, más allá del típico proceso de adaptación. De hecho, en las últimas horas el marcador central sufrió una nueva lesión muscular que le impedirán volver a sumar minutos en el club alemán, al menos por dos semanas más. El jugador venía recuperándose de un desgarro sufrido tres semanas atrás, pero se resintió, postergando su retorno.

anselmino 3

El 31 de agosto fue cuando el zaguero disputó su último partido, el primero con la camiseta del Dortmund. Había tenido una gran actuación en el 3 a 0 frente a Union Berlin, que le valió una ovación de la hinchada. "Cada vez es más dudoso que valga la pena ficharlo el próximo verano debido a su propensión a las lesiones“, aseguró el importante medio alemán Bild. Anselmino, a quien Boca había vendido por 18 millones de dólares, llegó a préstamo desde el Chelsea para sumar minutos y continuidad.

El paso de Aaron Anselmino en Boca

Son pocos los partidos que ha jugado Aaron Anselmino en toda su carrera. De hecho, en Boca disputó 23 encuentros, en los que marcó dos goles y asistió en tres ocasiones. Sin embargo, tuvo 27 ausencias por problemas musculares desde su debut en 2023 de la mano de Jorge Almirón.

Aaron Anselmino

En total, el nacido en La Pampa llegará a 50 partidos perdidos por lesión, un registro muy elevado para un jugador que apenas alcanzó a jugar 25 partidos como profesional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi y Miguel Ángel Russo.

El emotivo mensaje de Messi por la muerte de Russo: "Mi más sentido pésame"

Riquelme y el plantel de Boca despidieron a Miguel Ángel Russo.

Video: así llegó Riquelme junto al plantel de Boca a despedir a Russo

El hincha se acercó a la Bombonera con la remera de River. 

El dolor de un hincha de River que fue al velorio de Russo: "Vengo a saludar a un tipo del fútbol"

Marcelo Gallardo recordó a Miguel Ángel Russo.

El gesto de Marcelo Gallardo y los jugadores de River por la muerte de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años y es despedido en La Bombonera

La vez que Miguel Ángel Russo se animó a hablar de su enfermedad: "Ver rodar la pelota me sanaba"

Netflix va en búsqueda de los derechos de la UEFA Champions League.

Netflix prepara una jugosa oferta para transmitir la UEFA Champions League en vivo

Rating Cero

Dai Fernández y Nico Vázquez se habrían enamorado durane la obra de teatro.

La respuesta de Nico Vázquez sobre el supuesto romance con Dai Fernández: "Me quiero..."

Thiago Medina recibió el alta y dejó el hospital.

Video: Thiago Medina dejó el hospital un mes después del accidente con su moto

Adrián Suar habló sobre el futuro de Mirtha Legrand.

Adrián Suar habló sobre el futuro de Mirtha Legrand en El Trece

El actor se refirió a la posibilidad de trabajar en la gran industria.

Mark Wahlberg reveló que nunca podría trabajar en Marvel por un insólito motivo: cuál es

La palabra de Thiago Medina tras recibir el alta médica después de 28 días.

La palabra de Thiago Medina tras recibir el alta médica después de 28 días

El look con el que Lali sorprendió a sus fanáticos en España.

Lali Espósito marca tendencia con un diseño que juega con el escote y toques de transparencia

últimas noticias

Qué jugador sueña con volver al fútbol pero aún no lo consigue.

Estuvo en Boca, fue campeón y ahora no encuentra trabajo: el drama que está viviendo

Hace 3 minutos
Dai Fernández y Nico Vázquez se habrían enamorado durane la obra de teatro.

La respuesta de Nico Vázquez sobre el supuesto romance con Dai Fernández: "Me quiero..."

Hace 4 minutos
Thiago Medina recibió el alta y dejó el hospital.

Video: Thiago Medina dejó el hospital un mes después del accidente con su moto

Hace 14 minutos
Guillermo Francos apuntó a Caputo y pidió responsabilidades claras en medio de la interna libertaria

Interna libertaria: Francos apuntó contra Santiago Caputo y pidió "responsabilidades claras"

Hace 21 minutos
Adrián Suar habló sobre el futuro de Mirtha Legrand.

Adrián Suar habló sobre el futuro de Mirtha Legrand en El Trece

Hace 28 minutos