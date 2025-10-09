El emotivo mensaje de Lionel Messi por la muerte de Miguel Ángel Russo: "Mi más sentido pésame" El astro lamentó el fallecimiento del entrenador de Boca, que se produjo el miércoles a sus 69 años, y expuso su acompañamiento hacia sus allegados. Por







Lionel Messi y Miguel Ángel Russo.

El astro Lionel Messi se refirió a la muerte del entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, que se produjo el miércoles a sus 69 años, y expuso su acompañamiento a sus allegados en medio de la conmoción en el fútbol.

En su cuenta de la red social Instagram, Messi marcó su apoyo a la familia del DT, quien murió en su casa mientras atravesaba una internación domiciliaria. "QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana", expresó.

Lionel Messi Miguel Ángel Russo Instagram

El reconocimiento a la trayectoria de Russo trasciende fronteras y no solo aquellas en donde dejó su huella: el entrenador, quien falleció este miércoles a los 69 años luego de batallar durante casi una década contra una larga y compleja enfermedad, fue despedido no solo por los clubes por los que pasó, sino también por sus más acérrimos rivales, además de futbolistas ampliamente reconocidos como Messi.

El entrenador continuaba ligado al fútbol, considerado un símbolo de sabiduría y experiencia en los bancos argentinos. Su carrera, que combina títulos, momentos de gloria y batallas personales, lo posiciona como una de las figuras más respetadas del deporte nacional.

NOTICIA EN DESARROLLO