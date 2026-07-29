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El duro revés que recibieron las personas que quisieron devolver las entradas de Rosalía

La controversia en redes sociales derivó en reclamos formales, pero una serie de términos y condiciones influyeron los reintegros.

La artista española ofrecerá cuatro recitales en Buenos Aires.

La artista española ofrecerá cuatro recitales en Buenos Aires.

Redes sociales

La polémica que involucró a Rosalía tras una publicación en sus historias de Instagram relacionada con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España generó una fuerte reacción entre miles de usuarios argentinos en redes sociales. Numerosos fanáticos cuestionaron el contenido compartido por la artista española luego de que difundiera un video publicado por Mia Khalifa durante los festejos del seleccionado español, acompañado por la canción La Perla y un mensaje en inglés que muchos interpretaron como una provocación hacia la Selección Argentina.

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La controversia provocó pedidos de boicot, críticas y consultas sobre la posibilidad de cancelar la asistencia a sus recitales en Buenos Aires. Con el paso de las horas comenzaron a multiplicarse las publicaciones de personas interesadas en vender sus entradas o recuperar el dinero abonado por los tickets. Sin embargo, las versiones sobre una supuesta devolución masiva nunca llegaron a concretarse.

De acuerdo con la periodista Pilar Smith, quien brindó la información durante una emisión de La Red, "solamente 100 personas iniciaron el reclamo correspondiente para obtener el reintegro del dinero de las entradas", una cifra muy inferior a la que circulaba en redes sociales.

El verdadero obstáculo apareció cuando esos compradores intentaron avanzar con el trámite. Los pedidos no prosperaron porque las entradas habían sido adquiridas varios meses antes y ya no cumplían con las condiciones previstas para solicitar un reembolso.

Rosalía seguirá la gira LUX con su presentación en el Movistar Arena.

Rosalía seguirá la gira LUX con su presentación en el Movistar Arena.

En consecuencia, quienes buscaban cancelar su compra recibieron un duro revés: la política vigente impedía devolver el dinero, independientemente del motivo que originara el reclamo. Este escenario dejó en evidencia la diferencia entre el descontento expresado en redes sociales y las posibilidades reales de cancelar una compra ya realizada.

Desde el Movistar Arena explicaron oficialmente cuál es la normativa aplicable. En un comunicado dirigido a los compradores señalaron: "Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción".

Además, aclararon la única alternativa disponible para quienes decidieran no asistir: "En caso de no poder o no querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar". De esta manera, la transferencia de entradas quedó como la única opción para los espectadores que desistieran de concurrir.

Cuándo son los shows de Rosalía

Pese a la controversia, la gira LUX de Rosalía mantiene sin modificaciones su paso por la Argentina. La cantante española tiene programadas cuatro presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, previstas para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, todas con localidades agotadas desde hace varios meses. La expectativa por el regreso de la artista continúa siendo elevada y la organización no anunció cambios en el cronograma.

Cada una de las funciones contará con una asistencia estimada de 15.000 espectadores, por lo que alrededor de 60.000 personas presenciarán los conciertos si se mantiene el nivel de ocupación previsto. A pesar de las críticas surgidas en redes sociales, la demanda por ver a la artista no mostró una caída significativa y los recitales continúan completamente vendidos.

El Movistar Arena tiene una capacidad para 15.000 espectadores.

El Movistar Arena tiene una capacidad para 15.000 espectadores.

En los últimos días sí se registró un incremento de publicaciones de reventa de entradas en distintas plataformas digitales y redes sociales. Muchos usuarios optaron por ofrecer sus tickets luego de manifestar su desacuerdo con la publicación realizada por Rosalía. Sin embargo, ese movimiento fue muy diferente a una devolución formal, ya que la mayoría de los compradores recurrió a la cesión o venta de sus códigos QR ante la imposibilidad de obtener un reintegro oficial.

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