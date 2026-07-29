El homenaje de los hijos de Alejandra "Locomotora" Oliveras a un año de su muerte

Alejandro y Alexis recordaron a su madre con un emotivo video, y uno de ellos inauguró un mural conmemorativo en un gimnasio social de Santa Fe.

Alejandro y Alexis Oliveras, hijos de la boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras, recordaron este martes a su madre, al cumplirse un año de su muerte . Los hermanos postearon un emotivo video, que acompañaron con palabras alusivas, y uno de ellos inauguró un mural conmemorativo en un gimnasio social de Santa Fe.

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"Hoy se cumple un año desde que mi mamá partió físicamente y todavía hay días en los que cuesta creer que ya no está. Pero hay algo que el tiempo no pudo borrar: su voz, su fuerza, su manera de enfrentar la vida y el mensaje que dejó en cada persona que la escuchó" , escribió Alejandro Oliveras en el posteo.

El video recorre la carrera deportiva de Oliveras a través de imágenes de archivo de sus actuaciones arriba del ring . Recuerda sus principales logros y repasa que fue seis veces campeona mundial en tres categorías distintas y sumó un récord profesional de 33 victorias, 3 derrotas y 2 empates.

Además, muestra cómo fundó el "Team Locomotora" en Santo Tomé, Santa Fe , donde ofrecía entrenamientos gratuitos, y que en 2024 se convirtió en la primera mujer argentina incorporada al Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano.

"Todavía hay días en los que cuesta creer que ya no está. No solo fue una campeona arriba del ring, sino también una luchadora de la vida" , afirmó Alejandro, quien también remarcó su enseñanza de que "los sueños se trabajan" y "el miedo se enfrenta".

El posteo también incluye registros más íntimos y personales, con distintas escenas familiares y una toma final de la propia boxeadora hablando a cámara, dando uno de sus clásicos mensajes motivacionales.

Alexis, su otro hijo, inauguró un mural realizado en su memoria, en el gimnasio de barrio Alfonso, donde la deportista colaboraba de modo frecuente. En la pintura, su figura quedó representada con los colores de la bandera argentina y un sol de fondo.

En el texto de su publicación, Alexis definió a su madre como una persona que "dejó un legado de lucha, humildad, superación y amor" y sostuvo que "la verdadera grandeza de una persona no se mide solo por sus logros, sino por las vidas que inspira".

La muerte de Alejandra "Locomotora" Oliveras

La exboxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras falleció el 28 de julio de 2025 a los 47 años, luego de permanecer en terapia intensiva desde el pasado lunes 14 de julio tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

El mismo día que debía jurar como convencional constituyente en la Legislatura de Santa Fe, cargo para el que fue elegida en los comicios del 13 de abril con 78.200 votos como candidata del Frente de la Esperanza, la exdeportista debió ser internada de urgencia luego de sufrir un ACV isquémico.