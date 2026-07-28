Arranca la fecha 2 del Torneo Clausura 2026: horarios, partidos y cómo ver en vivo Este martes comienza una nueva jornada del campeonato local, con el Ciclón y la Academia como principales protagonistas. Por Agregar C5N en









Racing encabeza la fecha 2 del Clausura 2026.

Tras apenas un día de pausa, la pelota vuelve a rodar este martes para poner en marcha la segunda jornada del Torneo Clausura. La fecha ofrecerá una agenda cargada pero atomizada, con San Lorenzo y Racing encabezando la jornada.

La acción comenzará a las 19:00 con dos duelos simultáneos: Banfield recibirá a Sarmiento en el estadio Florencio Sola, mientras que el Ciclón se medirá en el Nuevo Gasómetro ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Más tarde, a las 21:15, la jornada nocturna bajará el telón con el cruce entre Rosario Central y Racing en el Gigante de Arroyito, al tiempo que Argentinos Juniors chocará frente a Estudiantes de Río Cuarto en La Paternal.

San Lorenzo recibe a Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro. La programación debió ajustarse debido a que Boca, Lanús y Tigre afrontarán esta semana los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Por este motivo, sus respectivos compromisos por la Liga Profesional fueron reprogramados y se disputarán recién durante la segunda semana de agosto.

La actividad continuará el miércoles a las 19:15, cuando River visite a Gimnasia y Esgrima La Plata bajo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar tras tropezar en el debut: el Millonario viene de caer sorpresivamente por 1-0 como local ante Barracas Central, mientras que el Lobo tropezó 2-1 frente a Racing en Avellaneda.

Finalmente, el jueves a las 21:15, Independiente recibirá a Newell’s en el Estadio Libertadores de América. El Rojo llega entonado tras su triunfo por 2-0 ante Estudiantes en la fecha inicial y buscará repetir el resultado del amistoso disputado a principios de julio durante el receso por el Mundial, en el que los dirigidos por Gustavo Quinteros se quedaron con la victoria.