Arranca la fecha 2 del Torneo Clausura 2026: horarios, partidos y cómo ver en vivo

Tras apenas un día de pausa, la pelota vuelve a rodar este martes para poner en marcha la segunda jornada del Torneo Clausura. La fecha ofrecerá una agenda cargada pero atomizada, con San Lorenzo y Racing encabezando la jornada.
Este martes comienza una nueva jornada del campeonato local, con el Ciclón y la Academia como principales protagonistas.
Tras apenas un día de pausa, la pelota vuelve a rodar este martes para poner en marcha la segunda jornada del Torneo Clausura. La fecha ofrecerá una agenda cargada pero atomizada, con San Lorenzo y Racing encabezando la jornada.
La acción comenzará a las 19:00 con dos duelos simultáneos: Banfield recibirá a Sarmiento en el estadio Florencio Sola, mientras que el Ciclón se medirá en el Nuevo Gasómetro ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Más tarde, a las 21:15, la jornada nocturna bajará el telón con el cruce entre Rosario Central y Racing en el Gigante de Arroyito, al tiempo que Argentinos Juniors chocará frente a Estudiantes de Río Cuarto en La Paternal.
La programación debió ajustarse debido a que Boca, Lanús y Tigre afrontarán esta semana los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Por este motivo, sus respectivos compromisos por la Liga Profesional fueron reprogramados y se disputarán recién durante la segunda semana de agosto.
La actividad continuará el miércoles a las 19:15, cuando River visite a Gimnasia y Esgrima La Plata bajo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar tras tropezar en el debut: el Millonario viene de caer sorpresivamente por 1-0 como local ante Barracas Central, mientras que el Lobo tropezó 2-1 frente a Racing en Avellaneda.
Finalmente, el jueves a las 21:15, Independiente recibirá a Newell’s en el Estadio Libertadores de América. El Rojo llega entonado tras su triunfo por 2-0 ante Estudiantes en la fecha inicial y buscará repetir el resultado del amistoso disputado a principios de julio durante el receso por el Mundial, en el que los dirigidos por Gustavo Quinteros se quedaron con la victoria.
Martes 28 de julio
Miércoles 29 de julio
Jueves 30 de julio
Miércoles 5 de agosto
Jueves 6 de agosto