Qué hacen en la Argentina los Hell's Angels, la polémica banda de motociclistas

Marcelo Mazza, el representante local de los motoqueros más famosos y temibles del mundo, explicó el motivo de su presencia en el país: "Estamos en todo el mundo y ahora estamos acá festejando nuestra fiesta anual".

Es una fiesta de 48 horas

"Es una fiesta de 48 horas, con shows, recitales, exposición de motos y buena comida", dijo Marcelo Mazza, el presidente argentino de los Hell's Angels.

Marcelo Mazza, el presidente de los Hell's Angels en Argentina, explicó el motivo el de la presencia de la emblemática banda internacional de motoqueros en el país, más precisamente en la capital bonaerense de La Plata. Según contó, la ciudad es sede este año de la World Run, el encuentro anual e internacional que reúne a miles de miembros de la organización provenientes de distintos países.

Los Hells Angels fueron formados en 1948 por un grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial que pertenecían a un grupo de bombarderos llamados de la misma forma.
Quiénes son los Hell's Angels, la mítica banda de motociclistas que protagonizó una pelea callejera en La Plata

"Nosotros estamos acá festejando. Estamos en todo el mundo y ahora estamos acá festejando la fiesta anual, nos reunimos aproximadamente entre quinientos y seiscientos miembros y hacemos una fiesta donde la pasamos bien", dijo este miércoles ante diferentes medios televisivos.

El evento, que se extenderá hasta el domingo, comenzó el miércoles en Berazategui, en el salón La Paloma, ubicado en la intersección entre 9 y 146. Las actividades principales dieron inicio el jueves en el Predio Segunda Generación, en diagonal 434 y 213, en la localidad de El Peligro, con exposiciones de motos y música en vivo.

"Estamos festejando anualmente que nos reunimos entre 500 y 600 miembros, donde la pasamos bien e intercambiamos la cultura. Cada persona que viene acá viene a disfrutar la Argentina", contó Mazza.

"Es una hermandad, un movimiento de motociclistas. Nos vemos una vez al año", dijo Marcelo Mazza, el presidente argentino de los Hell's Angels.

Esta no es la primera vez que sea realiza la convención anual de los Angels en nuestro país. La anterior había sido en el año 2014 en la ciudad de Buenos Aires. "Ahora elegimos La Plata porque queremos mostrar la capital de la provincia de Buenos Aires. Como es chico, logramos llenar todos los hoteles, los bares... La Plata está de fiesta", aseguró.

El presidente argentino de los Hell's Angels aseguró que la mayoría de los miembros llegaron al país sin sus motos. "Con motos van a venir los que son de Argentina, Chile y otros países limítrofes". Luego, brindó detalles de lo que será su encuentro anual: "Es una fiesta de 48 horas, con shows, recitales, exposición de motos y buena comida".

En respuesta al alerta emitido por el Ministerio de Seguridad bonaerense, que dispuso un operativo de prevención en torno a la reunión, Mazza buscó transmitir tranquilidad: "Yo garantizo personalmente, haciéndome cargo de todo, que el evento va a salir de la mejor manera. La fiesta termina el domingo al mediodía, cuando trasladamos a toda la gente al aeropuerto", adelantó.

Sin embargo, durante el último fin de semana se registraron algunos hechos de violencia. Entre ellos, algunas peleas con golpes de puño que protagonizaron miembros de los Hell's Angels con trapitos de La Plata.

"Es una hermandad, un movimiento de motociclistas. Nos vemos una vez al año", cerró Mazza.

