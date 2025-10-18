IR A
IR A

"No me quedó otra": Mica Viciconte se hartó de Nicole Neumann y le puso los puntos de la peor manera

La panelista opinó sobre la interna familiar entre su pareja y padre de su hijo, Fabián Cubero, y la modelo por sus tres hijas.

La panelista opinó sobre la pelea entre la modelo y su exmarido.

La panelista opinó sobre la pelea entre la modelo y su exmarido.

Redes Sociales

La presentadora Mica Viciconte contó qué tuvo que hacer para frenar a la modelo Nicole Neumann, exmujer de Fabián Cubero, y actual pareja de la mediática: "No me quedó otra".

Ambos fueron grabados por una turista fan en California
Te puede interesar:

Katy Perry y Justin Trudeau están cada vez más cerca y serían pareja: cuál fue la confirmación

La pelea entre las mujeres había cesado, hasta que murió el padre del exfutbolista, Carlos. El abuelo de Indiana, Allegra, Sienna y Luca, hijo de Cubero y Viciconte, murió este viernes en la ciudad de Mar del Plata.

En medio de la pérdida, se supo que Nicole y las 3 chicas regresaron al país unos días más tarde de lo que había acordado la expareja, por lo que el DT fue a la justicia para revisar el permiso de salida del país de las menores.

Cuando le consultaron por este tema, la campeona de MasterChef Celebrity e influencer aseguró: "Los de afuera, sorry, para mí no intervienen en mis decisiones. Son mi familia, mis decisiones, mi casa, mi techo, mi propiedad”.

En cuanto a su rival sostuvo: "No estoy con humor de confrontar. Es algo que va a existir, que va a pasar y no se van a calmar nunca las cosas. Intentar que del otro lado o ambos se pongan de acuerdo no sucede y no va a suceder, y hay que vivir con eso. No me queda otra”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

La primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

últimas noticias

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 19 de octubre

Hace 29 minutos
Es una fiesta de 48 horas, con shows, recitales, exposición de motos y buena comida, dijo Marcelo Mazza, el presidente argentino de los Hells Angels.

Qué hacen en la Argentina los Hell's Angels, la polémica banda de motociclistas

Hace 51 minutos
Úbeda y Paredes lanzaron al cielo una camiseta en homenaje a Russo.

Aplausos, emoción y lágrimas: así fue el homenaje de Boca a Russo en La Bombonera

Hace 55 minutos
Paredes escapa de la marca de González Metilli,

Boca es superior, pero iguala 0-0 con Belgrano en La Bombonera

Hace 1 hora
La influencer se mostró feliz por poder acompañar a su expareja en su rehabilitación.

Daniela Celis contó cómo su expareja Thiago Medina le pidió casamiento: "Me lo pidió..."

Hace 1 hora