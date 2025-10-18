La presentadora Mica Viciconte contó qué tuvo que hacer para frenar a la modelo Nicole Neumann, exmujer de Fabián Cubero, y actual pareja de la mediática: "No me quedó otra".
La panelista opinó sobre la interna familiar entre su pareja y padre de su hijo, Fabián Cubero, y la modelo por sus tres hijas.
La pelea entre las mujeres había cesado, hasta que murió el padre del exfutbolista, Carlos. El abuelo de Indiana, Allegra, Sienna y Luca, hijo de Cubero y Viciconte, murió este viernes en la ciudad de Mar del Plata.
En medio de la pérdida, se supo que Nicole y las 3 chicas regresaron al país unos días más tarde de lo que había acordado la expareja, por lo que el DT fue a la justicia para revisar el permiso de salida del país de las menores.
Cuando le consultaron por este tema, la campeona de MasterChef Celebrity e influencer aseguró: "Los de afuera, sorry, para mí no intervienen en mis decisiones. Son mi familia, mis decisiones, mi casa, mi techo, mi propiedad”.
En cuanto a su rival sostuvo: "No estoy con humor de confrontar. Es algo que va a existir, que va a pasar y no se van a calmar nunca las cosas. Intentar que del otro lado o ambos se pongan de acuerdo no sucede y no va a suceder, y hay que vivir con eso. No me queda otra”.