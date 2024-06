El día que Lionel Messi eligió jugar para Argentina y no para España

Internacional vs. Delfín, por Grupo C - Fecha 5 de CONMEBOL - Copa Sudamericana

La Real Federación Española de Fútbol invitó a Messi en 2003 para sumarse al seleccionado ibérico que iba a disputar el Mundial Sub 17 en Finlandia. Sin embargo, “Leo” y su familia priorizaron alguna futura convocatoria argentina. Y, finalmente, y no hubo Copa del Mundo para el argentino ; en aquella oportunidad, porque no fue convocado.

Poco después, durante una visita de Marcelo Bielsa y su asistente Claudio Vivas a Barcelona, el padre de Messi les acercó unos videos de la joya. Y el llamado no tardó en llegar: el 29 de junio de 2004 la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) organizó un amistoso Sub 20, contra Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors, solo para que el jugador de Barcelona debutara con la casaca celeste y blanca.

Jugó un ratito y anotó el 7-0.. A partir de ahí, historia conocida. Al año siguiente, en 2005, Messi jugó el Mundial Sub 20 en la por entonces Holanda y fue el goleador y mejor jugador de aquel certamen que ganó Argentina. Así, estrenó su palmarés con el país.

ARG U-20 | 01. Lionel Messi vs Paraguay - Friendly (Argentina U-20 Debut & First Goal) 04-05

Tiempo después, el propio Messi contó aquel tire y afloje con España: "Hubo contactos informales con la selección española para que jugara con ellos, pero siempre dije que quería jugar para mi país porque amo Argentina y solo siento los colores de mi selección". Y dijo en otra oportunidad: "Argentina es mi país, me preguntan por qué no perdí mi acento, pero no lo hice porque no quiero perder ninguna identificación con mi patria".

El entrenador español era Vicente del Bosque. "Hubo un intento, pero él y su familia decidieron representar a la Argentina, se mantuvo firme en esa determinación", señaló por entonces el DT.

Los números de Lionel Messi en la Selección Argentina

El mayor logro deportivo de Messi con la selección argentina, está claro, fue el título en Qatar 2022. Pero hay otros éxitos más que importantes, como por ejemplo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008, la Copa América de Brasil 2021 y la Finalissima 2022. Además, fue campeón del mundo Sub 20, en 2005.

Messi Lionel 2005 Messi, campeón del mundo en 2005.

Messi es el máximo goleador de la Selección Argentina. Pero también ostenta otros reconocimientos como: