El día que Diego Maradona tuvo un inconveniente en Disney con Dalma

"La vez que fuimos con mi papá a Disney fue un desastre. No podíamos ir a ningún juego. No podíamos hacer nada. Entonces, lo que le habían ofrecido era cerrar una parte para nosotros y llevarnos los muñecos ", comenzó contando la actriz. "Era espectacular! No tenías que hacer fila! Era el sueño de cualquier chico", continuó la primera hija de Diego con Claudia Villafañe.

Pero lo que generaba Diego trascendía fronteras y hasta Mickey quiso una foto con el "Diez". "Los teníamos a Mickey, a todos, pero se armó un conflicto. La persona que estaba ahí adentro era latino y quería sacarse la máscara. Estaba desesperado por sacarse una foto con mi papá. El tipo le hablaba a mi papá y le decía: 'necesito sacarme una foto con vos'. Me parece que se sacó una foto, pero con la máscara", cerró la desopilante anécdota de la familia Maradona.

Dalma Maradona Dalma Maradona participa como panelista del programa de streaming Ángel Responde. Redes Sociales

La relación de Messi con Maradona

messi maradona.jpg Messi y Maradona juntos como DT y jugador en Sudáfrica 2010.

Los dos mejores jugadores de la historia del fútbol mundial son argentinos y han compartido innumerable cantidad de anécdotas, muchas de ellas relacionadas al Mundial de Sudáfrica 2010, que vivieron juntos con la Selección argentina. Todo empezó con un muy joven Messi, una de las primeras veces que se los vio juntos fue en 2005 en el programa "La Noche del Diez" conducido por Diego.

Luego, la famosa imagen que recorrió el mundo entero en Alemania 2006 donde Leo debuta en un Mundial con la selección y las cámaras de la televisión lo muestran a Maradona feliz por el primer partido de quien continuaría su legado como mejor jugador del mundo durante 20 años. Dos años más tarde, Diego sería el nuevo entrenador de Argentina.

Muchas concentraciones compartidas durante las Eliminatorias y luego en el Mundial, algunos consejos futbolísticos del campeón del mundo en México '86 para con la "Pulga" y la durísima derrota con Alemania marcaron esa relación a fuego, más en la intimidad, entre los dos mejores de la historia para muchos.

Luego, tras el fallecimiento de Maradona en noviembre de 2020 y la posterior consagración de Leo en Qatar 2022, en una entrevista el ex Barcelona declararía: "Yo sé que él me quería mucho a mí y yo a él. Por más que siempre se hayan dicho cosas en el medio, la realidad es que nos teníamos mucho cariño y, desde que me conoció, siempre me apoyó y quiso lo mejor para mí". Y sentenció: "Diego lo que quería era que Argentina vuelva a ser campeona del mundo".