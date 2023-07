https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCvTlnXiMvbJ%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=757c9c94-5b07-4020-a698-468f90c6d1f5&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2tXbcsUZClxs0dWKLsmd9zz1rsJawBxImiB82i717hqY7zgmzlREYSZBhRgyPaagdjhacNhWoKtIEtR50JBtRfAcKWBTqFLsm1fpKe1Lywsd82tu2vrzYwt5ZBkYfXVhZBZC7LKcjFmK3uMSe3FbNkRcpsDEy94SvZAyQ2W5tgQZDZD View this post on Instagram A post shared by Pedro Guilherme (@pedroguilherme)

Según informó Globo Esporte, el golpe del profesional argentino se produjo en el vestuario apenas terminó el partido en el estadio Independencia. El ayudante le reclamó a Pedro su actitud luego de los primeros cambios realizados por el santafesino, ya que se negó a seguir con los ejercicios precompetitivos pese a que quedaba una ventana de modificaciones.

Los golpes de puños derivaron con el labio roto y, además, el goleador del equipo brasileño sufrió lesiones en algunos de sus dientes.

El descargo de Jorge Sampaoli luego de que acusaran a su ayudante por golpear a un jugador del Flamengo

El entrenador argentino, llegó al Flamengo en abril de este año y luego haber tenido una mala relación con el chileno Arturo Vidal quien decidió dar un portazo del Mengao, ahora otro escándalo acecha a Jorge Samapoli.

Su preparador físico, Pablo Hernández fue denunciado por el jugador Pedro Guilherme de haberle pegado en la cara. Y en ese contexto, el argentino recurrió a sus redes sociales para hacer un fuerte y contundente descargo.

“No creo en la violencia como solución. No nos lleva a ninguna parte. Ni en la vida, ni en el fútbol. A lo largo de mi carrera, he visto tantas peleas y siempre me han dejado con una sensación de vacío. Lo que pasó ayer me puso muy triste. Ensombrecimos una impresionante victoria con una disputa interna cuyas razones existen, pero en este momento no importan”, empezó con su discurso.

Al mismo tiempo detalló que la historia le demostró que “la única solución es la conversación”. “Incluso cuando cometí un error o vi el error de los demás. Tengo fe en la palabra. Que es una forma de tener fe en el ser humano. Porque la violencia nos separa y la conversación nos une”.

“Soy el líder de este equipo. Me duele mucho cuando dos compañeros de trabajo se pelean. Más que violencia. Los entrenadores no solo se dedican a la táctica y a preparar a los futbolistas. Sobre todo, trabajamos para gestionar grupos. Intentamos mejorar y cuidar a las personas”, se sinceró.

Y agregó: “No he estado durmiendo pensando en cómo ayudar a Pedro y Pablo. Sé que ustedes dos tuvieron una noche horrible. Y que, pase lo que pase, tenemos la obligación de cuidarnos. Para cambiarnos Para unirnos. Para ser mejor. Y poner a Flamengo en lo más alto”.

El comunicado de Pablo Hernández, ayudante de Jorge Sampaoli

Según publicó TN.com, Pablo Hernández, preparador físico del grupo de trabajo del exentrenador de la Selección argentina, se pronunció tras golpear a Pedro, delantero del Flamengo.

“Podría empezar estas palabras de mil maneras, pero la única que realmente tiene sentido es pedir disculpas. A Pedro, a los compañeros, a los trabajadores y al Flamengo.

Entré al vestuario muy molesto, con ganas de resolver la situación enseguida y lo hice mal. Estaba previsto que hoy sería un día libre. Es una pena, porque me gustaría poder hablar de esto personalmente con todo el personal del club primero. Me sentí muy dolido por una situación y reaccioné de la peor manera.

pablo hernandez.jpg

He estado pensando en lo que pasó durante horas y desearía poder retroceder en el tiempo. Pero no puedes. Lo que existe es el presente y el futuro. Eso es pedir perdón y volver a intentarlo. Cuando sea necesario. Lo siento y me gustaría corregir.

La alta competencia suele tener cosas que nos enferman. Situaciones de alto estrés que nos hacen reaccionar y pensar mal. No pretendo situar este contexto como excusa, sino como explicación.

Definitivamente, si tuve desacuerdos con Pedro los debí haber resuelto en otro momento y de otra manera. Intentaré que eso suceda. Trabajaré para cambiar y ser mejor”, señaló.