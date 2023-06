El chileno Arturo Vidal pega el portazo en Flamengo, ¿llega a Boca?

“Me voy de Flamengo, tengo contrato hasta diciembre, no seguiré en Brasil. Me encantaría volver a Colo Colo pero tengo que ver el momento. Quiero disfrutar lo que me queda de contrato, ganar los tres campeonatos con el 'Fla' y luego ya veremos”, aseguró el chileno de 36 años, según publicó el portal brasileño Globo Esporte.