31 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El delantero de uno los 5 clubes grandes que seguirá su carrera en Europa

Con el torneo local ya empezado, el jugador anunció su salida del club y no quiso continuar en el fútbol argentino. Ya emprendió el viaje a su nuevo equipo y la operación se formalizará en breve.

Por
El jugador fue transferido a un club de Rusia.

El jugador fue transferido a un club de Rusia.

Pexels
  • Adrián "Rocky" Balboa concretó su salida de Racing Club.
  • El delantero viajó a Rusia para sumarse al FC Pari Nizhniy Novgorod.
  • La operación se formalizará en las próximas horas.
  • El club desembolsó un millón de dólares y le ofreció un contrato por cuatro años.

Con el Torneo Apertura 2026 ya en marcha, el mercado de pases sigue activo y todavía hay tiempo para algunas sorpresas. De hecho, en las últimas horas se supo que un delantero que jugó todo el año pasado en uno de los cinco grandes del fútbol argentino seguirá su carrera en Europa.

Valentín Carboni tiene un valor de mercado de 10 millones de euros.
Te puede interesar:

Además de Carboni, este es el futbolista más caro del plantel de Racing

Se trata de Adrián "Rocky" Balboa, quien ya se despidió de Racing y partió hacia Rusia para sumarse al plantel del FC Pari Nizhniy Novgorod. Según informó TyC Sports, el club ruso ofreció un millón de dólares, a pagar en cuatro cuotas, y el jugador firmará un contrato por cuatro años.

Si bien todo está cerrado, la operación se formalizará en los próximos días, cuando Balboa se someta a la revisión médica y estampe su firma. De esta manera, se cumplió uno de los deseos del delantero: si se iba de Racing, no quería seguir su carrera en otro equipo argentino, sino en el exterior.

Adrian Balboa racing

Por su parte, y sabiendo que las negociaciones estaban tan avanzadas, Gustavo Costas no convocó a Balboa para el debut de La Academia en el Apertura. Para reemplazarlo, el club ya anunció la llegada de Damián Pizarro, quien arribó a préstamo desde el Udinese por una temporada.

Los números de Rocky Balboa en Racing

Adrián "Rocky" Balboa llegó a Racing a comienzos de 2025, después de una extensa carrera que empezó en Cerrito de Uruguay y que lo llevó por Panathinaikos, Sarmiento de Junín, Patronato, Belgrano, Alianza Lima, Racing de Santander y Unión de Santa Fe, entre otros clubes.

Durante su año en Racing, jugó 40 partidos (entre torneos locales y copas internacionales) en los que convirtió 7 goles. También ganó un título: la Recopa Sudamericana 2025 que se jugó en febrero del año pasado, donde La Academia se impuso ante Botafogo por un global de 4-0.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Todo Gimnasia grita el gol de Barros Schelotto, para la locura de los hinchas.
play

Tropiezo de Racing en su estreno en el Torneo Apertura: perdió 2-1 ante Gimnasia en La Plata

El pibe de 19 años es una de las figuras de GELP.

Video: el golazo olímpico del hijo de Barros Schelotto para Gimnasia LP ante Racing

Kendry Páez llega a River cedido desde el Chelsea.

La historia de Kendry Páez, la joya ecuatoriana con la que River rompió el mercado de pases

San Lorenzo e Independiente, los partidos a ver de este sábado

Torneo Apertura 2026: San Lorenzo e Independiente protagonizan el arranque de la fecha 3

Sabalenka perdió la final en Melbourne.

La racha adversa de Sabalenka en el Australian Open: perdió la final por segundo año consecutivo

Su último partido con la Selección fue en la Copa América 2024 ante Perú.

Fue campeón del mundo y sueña con volver a la Selección argentina: no es Paulo Dybala

Rating Cero

El actor compite como piloto en carreras internacionales de resistencia.

Qué fue de la vida de Patrick Dempsey, conocido por Grey's Anatomy: su pasión como piloto de coches

Miniseries de acción en Netflix ideales para maratonear.

Las 3 miniseries de acción que están en Netflix y son ideales para maratonear

Llegan a Netflix distintas producciones que supieron cautivar al público adolescente.
play

Esta es la serie adolescente que llevó sus temporadas a Netflix y ya es de lo más visto: cómo encontrarla

Tienen un hijo en común de 11 años.

Sebastián Almada se separó de Mariela Rosso tras casi 15 años de relación

La diva ya eligió a la protagonista de su serie.

Susana Giménez ya eligió a la actriz que quiere que la personifique en su serie

Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

últimas noticias

Kendry Páez llega a River cedido desde el Chelsea.

La historia de Kendry Páez, la joya ecuatoriana con la que River rompió el mercado de pases

Hace 8 minutos
Miniseries de acción en Netflix ideales para maratonear.

Las 3 miniseries de acción que están en Netflix y son ideales para maratonear

Hace 42 minutos
play
Llegan a Netflix distintas producciones que supieron cautivar al público adolescente.

Esta es la serie adolescente que llevó sus temporadas a Netflix y ya es de lo más visto: cómo encontrarla

Hace 44 minutos
Recomendaciones ante encuentros con elefantes marinos en las costas. 

Elefantes marinos: recomendaciones clave ante su aparición en las playas

Hace 1 hora
La Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado 

Baja de la edad de imputabilidad: la Iglesia pidió un abordaje integral para tratar el Régimen Penal Juvenil

Hace 1 hora