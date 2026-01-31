El delantero de uno los 5 clubes grandes que seguirá su carrera en Europa Con el torneo local ya empezado, el jugador anunció su salida del club y no quiso continuar en el fútbol argentino. Ya emprendió el viaje a su nuevo equipo y la operación se formalizará en breve. Por + Seguir en







El jugador fue transferido a un club de Rusia. Pexels

Adrián "Rocky" Balboa concretó su salida de Racing Club.

El delantero viajó a Rusia para sumarse al FC Pari Nizhniy Novgorod.

La operación se formalizará en las próximas horas.

El club desembolsó un millón de dólares y le ofreció un contrato por cuatro años. Con el Torneo Apertura 2026 ya en marcha, el mercado de pases sigue activo y todavía hay tiempo para algunas sorpresas. De hecho, en las últimas horas se supo que un delantero que jugó todo el año pasado en uno de los cinco grandes del fútbol argentino seguirá su carrera en Europa.

Se trata de Adrián "Rocky" Balboa, quien ya se despidió de Racing y partió hacia Rusia para sumarse al plantel del FC Pari Nizhniy Novgorod. Según informó TyC Sports, el club ruso ofreció un millón de dólares, a pagar en cuatro cuotas, y el jugador firmará un contrato por cuatro años.

Si bien todo está cerrado, la operación se formalizará en los próximos días, cuando Balboa se someta a la revisión médica y estampe su firma. De esta manera, se cumplió uno de los deseos del delantero: si se iba de Racing, no quería seguir su carrera en otro equipo argentino, sino en el exterior.

Adrian Balboa racing Por su parte, y sabiendo que las negociaciones estaban tan avanzadas, Gustavo Costas no convocó a Balboa para el debut de La Academia en el Apertura. Para reemplazarlo, el club ya anunció la llegada de Damián Pizarro, quien arribó a préstamo desde el Udinese por una temporada.

Los números de Rocky Balboa en Racing Adrián "Rocky" Balboa llegó a Racing a comienzos de 2025, después de una extensa carrera que empezó en Cerrito de Uruguay y que lo llevó por Panathinaikos, Sarmiento de Junín, Patronato, Belgrano, Alianza Lima, Racing de Santander y Unión de Santa Fe, entre otros clubes.

Durante su año en Racing, jugó 40 partidos (entre torneos locales y copas internacionales) en los que convirtió 7 goles. También ganó un título: la Recopa Sudamericana 2025 que se jugó en febrero del año pasado, donde La Academia se impuso ante Botafogo por un global de 4-0.